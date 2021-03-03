Deloitte выплатит Малайзии $80 млн из-за скандала вокруг 1MDB

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Британский аудитор Deloitte согласился выплатить правительству Малайзии 324 млн ринггитов ($80 млн) для урегулирования претензий в связи с аудитом отчетов малазийского инвестиционного фонда 1MDB и его бывшего подразделения SRC International в 2011-2014 годах, сообщает Bloomberg.

"Это знаменует очередной успех продолжающихся усилий правительства Малайзии по возмещению ущерба сторонами, связанными с 1MDB, SRC и аффилированными лицами", - заявил министр финансов страны Тенгку Зафрул Абдул Азиз.

Фонд 1MDB оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что из него вывели несколько миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 год. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, которого впоследствии судили.

В Министерстве финансов отметили, что соглашение с Deloitte позволит ускорить покрытие обязательств 1MDB и SRC, которое иначе было бы отсрочено из-за долгих и дорогостоящих судебных разбирательств. Урегулирование претензий к аудитору не затрагивает обвинений в отношении физических лиц, включая сбежавшего бизнесмена Лоу Таека Джо, добавили в ведомстве.

Правительство Малайзии намерено принять надлежащие меры против всех лиц и компаний, которые прямо или косвенно вовлечены в глобальную схему 1MDB.

Малайзия в 2019 году назначила Deloitte максимально возможный штраф за нарушения при выпуске бондов 1MDB. Британская компания стала первым аудитором, который был оштрафован в рамках этого дела.

После того, как в 2016 году Минюст США возбудил гражданское дело в связи со скандалом, Deloitte заявила, что финансовые отчеты фонда, в отношении которых фирма проводила аудиторскую проверку, больше не могут считаться достоверными.

На прошлой неделе малазийский банк AmBank согласился выплатить 2,83 млрд ринггитов в связи со скандалом вокруг 1MDB.