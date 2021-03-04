Птицеводы допустили снижение цен на курятину в апреле-мае

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Цены на мясо птицы в РФ могут снизиться в апреле-мае, прогнозирует исполнительный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

"Рассчитываем по тем факторам, которые видим сейчас, что к апрелю, а точнее уже в апреле-мае, объемы производства стабилизируются - и не просто стабилизируются, а начнут расти. Соответственно, рынок начнет насыщаться и, как следствие, возможно, мы увидим снижение цен", - заявил Лахтюхов в эфире телеканала "Россия 24".

По данным Росстата, в январе этого года по сравнению с январем прошлого года производство мяса птицы в РФ снизилось на 6,4%, до 478,1 тыс. тонн, яиц - на 2,5%, до 3,5 млрд штук. Вместе с тем мясо кур лидирует на мясном рынке РФ по темпам роста потребительских цен. За период с 25 февраля по 1 марта курятина подорожала на 1,8%, с начала года - на 8,1%. В лидерах по росту цен и куриные яйца. За неделю они подорожали на 1%, с начала года - на 3,3%.

Для нормализации ситуации на рынке подготовлен ряд мер, в том числе - повышение импортных пошлин на инкубационные яйца для поддержки отечественных племенных хозяйств.

Как отметил Лахтюхов, импорт инкубационных яиц за первые два месяца этого года на 8% превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Его доля в этом секторе птицеводства составляет не более 20%. "И очень правильный посыл, что государство будет поддерживать производство оставшихся 20% в стране", - сказал он.

Комментируя решение о заморозке цен на мясо птицы и яйца на март-апрель, глава союза сказал, что если бы это была регулятивная мера со стороны государства, "как заявляют некоторые, что именно государство должно установить некий мораторий на цены, зафиксировать цены на продукцию, то это, безусловно, вред". "Сейчас же компании по своей инициативе заявили, что они готовы зафиксировать цены, не поднимать их на такой социально значимый продукт как тушка бройлера", - заявил он.