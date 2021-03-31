Яйца в РФ за неделю подорожали на 1,3%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Цены на куриные яйца в РФ за неделю с 23 по 29 марта повысились на 1,3%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста соответствуют показателю предыдущей недели. Это самые высокие показатели роста цен на продовольственном рынке, за исключением овощной продукции.

В 47 регионах рост составил 0,1-1,4%, в 23 - 1,5-2,4%, в 9 - 2,5-5,6%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены на яйца не изменились. В 4 субъектах РФ - снизились на 0,1-0,9%.

Цены на мясо кур выросли на 0,5% против 1,5% неделей ранее. В 40 регионах они повысились на 0,1-0,9%, в 22 - на 1,0-3,1%. В 6 субъектах цены не изменились. В 17 - снизились на 0,1-1,1%.

Как сообщалось, рост цен на мясо птицы и яйца произошел в этом году в том числе из-за вспышек гриппа птиц в ряде регионов. Федеральная антимонопольная служба начала проверки производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением.

В свою очередь, птицеводческие предприятия приняли решение о заморозке отпускных цен на тушки птицы и яйца на март и апрель. Минсельхоз для поддержки отечественных птицеводов принял решение об увеличении предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц. Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции.

Кроме того, подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию 26 ноября 2020 года приняла решение о повышении ввозных пошлин на инкубационные яйца с 1 января 2022 года до 5%, с 1 января 2023 года - до 15%.

В Минсельхозе рассчитывают, что производство мяса птицы и яиц в РФ полностью восстановится к маю этого года, это будет дополнительно способствовать стабилизации цен.