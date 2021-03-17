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ФАС сообщила о внеплановых проверках крупнейших производителей птицы

ФАС сообщила о внеплановых проверках крупнейших производителей птицы
Фото: Денис Абрамов/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и ее территориальные органы приступили к проведению внеплановых проверок крупнейших производителей продукции птицеводства на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Информация по результатам проверок будет представлена в правительство в апреле", - говорится в сообщении.

В ФАС отметили, что, в соответствии с поручением правительства, проверки коснутся поставок яиц и куриного мяса.

Как сообщалось, рост цен на яйца и мясо птицы стал предметом обсуждения на одном из еженедельных совещаний по мониторингу цен на социально значимые товары у первого вице-премьера Андрея Белоусова. По его итогам ФАС поручили проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением.

По данным Росстата, курятина и плодоовощная продукция были лидерами по росту потребительских цен среди продовольственных товаров в РФ в феврале. Так, куры (охлажденные и мороженые) за месяц подорожали на 4,65%, с начала года - на 6,61%. В целом цены на мясо птицы в феврале повысились на 1,63%, за два месяца - на 2,44%. Яйца за февраль подорожали на 2,25%, с начала года - на 1,94%. По сравнению с февралем 2020 года рост цен на мясо кур составил 12,96%, на яйца - 28,22%.

В свою очередь птицеводческие предприятия приняли решение о заморозке отпускных цен на тушки птицы и яйца на ближайшие два месяца - на март и апрель. Минсельхоз РФ на этом фоне предложил меры поддержки отечественных птицеводов в виде увеличения лимита по льготным краткосрочным кредитам, пролонгации льготных инвесткредитов предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц, а также, возможно, компенсации части затрат на килограмм произведенной и реализованной продукции. Кроме того, подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию 26 ноября 2020 года приняла решение о повышении ввозных пошлин на инкубационные яйца с 1 января 2022 года до 5%, с 1 января 2023 года - до 15%.

В Минсельхозе рассчитывают, что производство мяса птицы и яиц в РФ полностью восстановится к маю этого года, это будет дополнительно способствовать стабилизации цен.

В целом же в 2021 году ожидается падение объема производства мяса птицы на 40 тыс. тонн, до 4,99 млн тонн. Такой прогноз недавно опубликовал Центр агроаналитики при Минсельхозе, объяснив снижение вспышкой гриппа птиц в нескольких регионах РФ.

ФАС

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