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Mail.ru Group не планирует выходить из активов, входящих в СП со Сбербанком

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Mail.ru Group не планирует выходить из активов, которые развиваются в рамках совместного предприятия со Сбербанком, сообщил "Интерфаксу" руководитель по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин.

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"Мы довольным высокими темпами роста входящих в совместное предприятие активов, из которых Mail.ru Group не планирует выходить", - заявил он.

Днем ранее Financial Times, ссылаясь на источники, написала, что Сбербанк и Mail.ru Group разошлись во взглядах на стратегию развития СП в сфере доставки еды и транспорта и уже запросили неформальное разрешение российских властей на раздел активов. По данным газеты, стороны "в основном больше не общаются", однако так и не определили сроки и то, как разделят между собой активы СП.

Вечером в понедельник Сбербанк заявил, что Mail.ru Group является равноправным партнером кредитной организации в совместно предприятии О2О.

"Mail.ru Group обладает экспертизой создания сложных IT-решений, пользовательских цифровых продуктов, и является сейчас нашим равноправным партнером в совместном предприятии О2О. Сбер строит свою экосистему, способную предлагать клиентам целый ряд качественных сервисов, развивающихся не раздельно, а в тесной интеграции, и помогающих решать повседневные задачи; экосистему, способную конкурировать с мировыми IT-гигантами. Все наши цифровые активы, такие как Сбер ID, CберСпасибо, СберПрайм и другие, развиваются в синергии друг с другом", - говорилось в заявлении банка.

Там добавили, что входящие в СП бизнесы "активно и успешно развиваются", и стоимость совместного бизнеса превысила вложенные в него инвестиции.

Впервые о "разводе" Сбербанка и Mail.ru Group FT сообщила в ноябре 2020 года. Газета писала, что разногласия сторон касаются того, чьи разработки должны лечь в основу совместной экосистемы в рамках СП - принадлежащая Mail.ru Group соцсеть "ВКонтакте" или платежная сеть финансовой организации.

В середине марта 2021 года Forbes со ссылкой на источники сообщал, что в рамках одного из вариантов "развода" Сбербанку достанется "Ситимобил", a Mail.ru Group - компании, связанные с едой и доставкой.

Mail.ru Group и Сбербанк владеют по 45,005% СП, в которое входят такси-сервис "Ситимобил", каршеринг YouDrive, сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат", доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет", SberFood (ранее - FoodPlex) и другие комплементарные активы.

В годовом отчете Сбербанка по МСФО говорилось, что выручка сегмента FoodTech&Mobility, который финансовая организация развивает через СП с Mail.Ru Group, выросла в 2020 году с 500 млн до 4,8 млрд рублей. При этом отрицательная EBITDA сегмента, приходящаяся на долю Сбера, подскочила с 700 млн до 10,4 млрд рублей.

В прошлом году контрольный пакет акций Сбербанка перешел от Банка России правительству. В декабре президент Владимир Путин говорил главе финансовой организации Герману Грефу, что, несмотря на активную работу по развитию экосистемы, не стоит забывать о том, что в первую очередь Сбер - это банк.

В прошлом году Сбербанк отказался от сотрудничества с "Яндексом", в рамках партнерства с которым развивал маркетплейс "Яндекс.Маркет". Вскоре после этого финансовая организация договорилась об инвестициях 35 млрд рублей в goods.ru, банк получит в e-commerce проекте 85% долей.

Сбербанк Mail.Ru Group Ситимобил Кухня на районе Самокат YouDrive СберМаркет Delivery Club

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