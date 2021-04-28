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Минфин разъяснил порядок работы в контрактной системе в нерабочие дни в мае

Минфин разъяснил порядок работы в контрактной системе в нерабочие дни в мае
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минфин разъяснил порядок работы участников контрактной системы в нерабочие дни между майскими праздниками. Разъяснения направлены участникам контрактной системы, сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство описывает несколько основных сценариев.

Для закупок, в которых срок подачи заявок исчисляется только рабочими днями, министерство предлагает продлить этот срок на срок нерабочих дней. Для электронных аукционов, в которых даты подачи окончательных предложений о цене контракта, собственно проведения электронных аукционов приходятся на нерабочие дни, предусмотрен автоматический перенос (операторами электронных торговых площадок) этих сроков на ближайший рабочий день.

Даты проведения электронных аукционов в сфере строительства переноситься не будут и будут проводиться, как это и предусмотрено законом "О контрактной системе" (44-ФЗ), через четыре часа после окончания подачи заявок, добавило ведомство.

Другие сроки, истекающие в нерабочие дни, в соответствии с нормами Гражданского кодекса, оканчиваются в ближайший следующий за ними рабочий день.

Президент Владимир Путин по предложению главы Роспотребнадзораа Анны Поповой объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Таким образом, выходные растянулись с 1 по 10 мая. Вице-премьер Татьяна Голикова затем уточнила, что компании будут сами решать, работать или не работать с 4 по 7 мая.

Минфин Роспотребнадзор Владимир Путин Анна Попова

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