Х5 намерена вскоре подключить McDonald’s к своему сервису доставки

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group рассчитывает в ближайшее время подключить сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald`s к своему сервису доставки "Около".

"Сейчас это доставка из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" в основном <...> Но мы уже начинаем подключать к этому сервису рестораны быстрого питания. Например, в ближайшее время, я надеюсь, будет подключен McDonald`s, ключевой игрок", - сказал начальник управления по связям с инвесторами Х5 Андрей Васин на онлайн-конференции в среду.

"Все больше будет партнерств с ресторанным бизнесом, с аптеками, с игроками non-food, может быть, organic food - любого ассортимента, смежного с рынком еды. Стратегия развития пока что в этом направлении - в дополнение к опции экспресс-доставки из магазинов Х5 будет опция доставки из ресторанов и других игроков рынка еды", - добавил Васин.

Х5 запустила агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом "Около" в ноябре 2020 года, сервис работает в рамках единого мобильного приложения. Концепция "Около" основана на гиперлокальной модели потребления, в которой продукты или готовая еда доставляются из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе. Операционная модель "Около" построена на партнерстве с малыми локальными компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке и которых Х5 привлекает для исполнения заказов.

С конца прошлого года "Около" осуществлял доставку заказов из магазинов Х5 - "Пятерочек" и "Перекрестков" (у сетей есть собственные сервисы экспресс-доставки, которые они развивали до запуска "Около").

В апреле Х5 объявила, что запустила доставку из ряда ресторанов Москвы через свой агрегатор. В частности, к агрегатору были подключены рестораны "Нияма", "Ваби-Саби", "Menza", а также рестораны группы "Много лосося", приобретенной Х5 ранее.

Сотрудничество с ресторанами строится по модели маркетплейса: в приложении "Около" размещается меню партнеров, пользователи оформляют заказ, а агрегатор передает заявку в ресторан. Доставка осуществляется курьерскими службами партнеров, условия определяются самой точкой. Все меню, доступное для доставки через мобильные приложения и сайты ресторанов, также будет доступно для заказа через "Около".

На сегодняшний день в приложении "Около" также представлен весь разрешенный для онлайн-продажи ассортимент из магазинов сетей Х5.

В будущем "Около" станет конкурентом Delivery Club и "Яндекс.Еды". "Сейчас работаем над финальной стратегией развития этого сервиса <...> Конечный итог - это примерно аналог Delivery Club и "Яндекс.Еды", - сказал Васин.

X5 - крупнейший в РФ ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года выручка компании увеличилась на 14,1%, до 1,978 трлн рублей. На конец декабря под управлением Х5 было 17 707 магазинов, в том числе 16 709 магазинов "у дома" "Пятерочка" и 933 супермаркета "Перекресток".