В РФ могут ввести временный запрет на экспорт бензина

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного запрета на экспорт "отдельных видов нефтепродуктов", сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля.

Согласно тексту протокола, правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые "существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта".

Речь идет о том, чтобы в случае необходимости кабинет министров смог оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявлял, что правительство РФ обсуждает меры ограничения экспорта бензина, которые нужны лишь в периоды пикового спроса, например, летом, на данный момент такой необходимости нет. Этим летом в стране не ожидается проблем с обеспечением рынка нефтепродуктами, отметил тогда Новак.

Тема запрета экспорта нефтепродуктов обычно возникает в период, когда на внутреннем рынке РФ растут цены на топливо. Чтобы сдержать цены и стимулировать производителей больше поставлять нефтепродуктов в Россию, участники рынка и ведомства поднимают идею запрета экспорта топлива.

С начала года в России росли биржевые цены на нефтепродукты, а вслед за ними продемонстрировали рост и цены на АЗС. На этом фоне ведомства согласовали корректировку демпфера на нефтепродукты в надежде на то, что эта мера позволит увеличить объем компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам. Чиновники рассчитывают, что в результате НПЗ смогут устанавливать отпускные цены, обеспечивающие достаточную маржинальность розничного сегмента при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции.