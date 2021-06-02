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ПМЭФ-2021

Совет директоров "Роснефти" 3 июня рассмотрит проект "Восток Ойл"

На заседании в четверг СД также намерен избрать своего председателя

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" на заседании 3 июня изберет своего председателя, сообщает компания.

Также директора определят позицию компании в отношении реализации инвестиционной программы проекта "Восток Ойл".

Помимо этого, в повестку дня включен вопрос о составе и избрании председателей постоянно действующих комитетов совета директоров и плане заседаний совета на второе полугодие 2021 года.

Как сообщалось, акционеры "Роснефти" 1 июня на годовом собрании в заочной форме избрали новый совет директоров, в него вошли: бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль, бывший президент BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади, председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Предыдущий совет возглавлял Шредер.

В "Восток Ойл" входят активы "Роснефти" на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн, месторождения Ванкорского кластера. С недавнего времени в "Восток Ойл" вошло Пайяхское месторождение с запасами более 1 млрд тонн нефти.

"Восток Ойл" по состоянию на конец апреля 2021 года включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположено 13 открытых месторождений углеводородов. "Роснефть" сформировала программу опытно-промышленной разработки (ОПР) "Восток Ойла" с началом реализации в 2022 году.

"Роснефть" пообещала в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП). Ожидается, что "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, в рамках второй - до 100 млн тонн.

В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявил о завершении сделки приобретения у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле" за 7 млрд евро. НК рассчитывает на привлечение в "Восток Ойл" новых инвесторов.

Роснефть Восток Ойл

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