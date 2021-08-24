Новостройки в России подорожали в среднем на 25% с начала 2020 года

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Цены на новостройки в России с начала 2020 года выросли в среднем на 25%, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Мы увидели, что в прошлом году цена подросла на 15,5%, в этом году уже 13%, где-то в среднем уже на 25%", - сказал Мутко во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что при таком росте цен необходимо балансировать спрос, вводить больше жилья.

"Ключевым здесь является земля. Мы, как оператор, занимаемся вовлечением неэффективно использованных земель. На сегодняшний день с 2016 года мы уже вовлекли в оборот 3,5 тыс. га земли практически на 16-18 млн кв.м. Правительство сейчас ориентирует нас не просто вовлекать, но и чтобы на этой земле строилось жилье со всеми нашими механизмами", - подчеркнул Мутко.

Он добавил, что для поддержки предложения на рынке жилья также было запущено "инфраструктурное меню" с возможностью предоставлять застройщикам кредиты под 3% для создания социальной инфраструктуры параллельно с возведением жилья.

Напомним, в апреле текущего года Путин поручал ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста цен на новостройки. Он отметил, что в среднем цены на жилье в России выросли на 12%, при этом в некоторых регионах рост достигает 30%. Проверки не выявили картельного сговора застройщиков при проверке обоснованности роста цен на жилье, отмечал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

В мае вице-премьер Марат Хуснуллин называл удорожание стройматериалов в числе основных причин роста цен на жилье, наряду с остановкой строек в период пандемии коронавируса, нарушением поставок стройматериалов, ростом инфляции, нехваткой трудовых ресурсов и запуском программы льготной ипотеки.