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Новостройки в России подорожали в среднем на 25% с начала 2020 года

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Цены на новостройки в России с начала 2020 года выросли в среднем на 25%, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Мы увидели, что в прошлом году цена подросла на 15,5%, в этом году уже 13%, где-то в среднем уже на 25%", - сказал Мутко во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что при таком росте цен необходимо балансировать спрос, вводить больше жилья.

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"Ключевым здесь является земля. Мы, как оператор, занимаемся вовлечением неэффективно использованных земель. На сегодняшний день с 2016 года мы уже вовлекли в оборот 3,5 тыс. га земли практически на 16-18 млн кв.м. Правительство сейчас ориентирует нас не просто вовлекать, но и чтобы на этой земле строилось жилье со всеми нашими механизмами", - подчеркнул Мутко.

Он добавил, что для поддержки предложения на рынке жилья также было запущено "инфраструктурное меню" с возможностью предоставлять застройщикам кредиты под 3% для создания социальной инфраструктуры параллельно с возведением жилья.

Напомним, в апреле текущего года Путин поручал ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста цен на новостройки. Он отметил, что в среднем цены на жилье в России выросли на 12%, при этом в некоторых регионах рост достигает 30%. Проверки не выявили картельного сговора застройщиков при проверке обоснованности роста цен на жилье, отмечал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

В мае вице-премьер Марат Хуснуллин называл удорожание стройматериалов в числе основных причин роста цен на жилье, наряду с остановкой строек в период пандемии коронавируса, нарушением поставок стройматериалов, ростом инфляции, нехваткой трудовых ресурсов и запуском программы льготной ипотеки.

ДОМ.РФ Виталий Мутко Владимир Путин

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