Глава Lufthansa ждет ухудшения ситуации с авиаперевозками зимой

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор Deutsche Lufthansa AG Карстен Шпор сообщил, что авиакомпания готовится к ухудшению показателей ближайшей зимой на фоне очередного роста числа заражений коронавирусом и спада авиаперевозок.

"Мы готовимся к еще одной долгой, холодной зиме для нашей авиакомпании, что, разумеется, вызвано четвертой волной коронавирусной инфекции ", - сказал он журналистам.

Шпор считает, что авиакомпания двигается в правильном направлении, проводя реструктуризацию, которая обеспечила получение положительного скорректированного свободного денежного потока во втором квартале впервые с начала пандемии.

По словам Шпора, с сентября клиентам Lufthansa вновь будут доступны 90% направлений для перелетов, или 280 маршрутов.

Компания ожидает, что объем провозных емкостей в целом за весь 2021 год достигнет примерно 40% от докризисных уровней. В третьем квартале показатель, как ожидается, достигнет около 50% от уровня до пандемии по сравнению с около 50% на конец июня.

"Динамика показателей за 2022 год будет, конечно же, зависеть от того, когда откроются США и Китай", - отметил Шпор.

В июне руководитель Lufthansa выразил надежду на то, что авиакомпания сможет выплатить государству несколько миллиардов евро, полученных в рамках программы финансовой помощи, до федеральных выборов в сентябре, однако в начале августа ухудшила эти ожидания.

Lufthansa во втором квартале 2021 года сократила чистый убыток почти вдвое и увеличила квартальную выручку на 70%.

В 2020 году авиаперевозчик получил рекордный чистый убыток - 6,7 млрд евро - из-за резкого падения объемов авиаперевозок в условиях пандемии. 2019 год компания завершила с чистой прибылью в 1,2 млрд евро.

Акции Lufthansa в ходе торгов во вторник дешевеют на 1,4%.