ФРГ разрешила российские авиарейсы после выдачи Lufthansa права на полеты в РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ФРГ вновь разрешает российские авиарейсы после того, как Lufthansa выдали разрешение на полеты в РФ минуя Белоруссию, сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы министерства транспорта.

"Да, я могу это подтвердить", - сказала она в среду вечером, отвечая на вопрос, снято ли ограничение на полеты.

В среду Lufthansa отменила два рейса в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии из-за недостающих разрешений российской стороны. В ответ немецкий Минтранс не разрешил российские рейсы в Германию.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. Самолет посадили под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.