Индекс Мосбиржи поднялся к рекордным 4030 пунктам

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник обновил исторический максимум по индексу МосБиржи, поднявшемуся в район 4030 пунктов на фоне роста внешних фондовых площадок, подогретых ожиданиями сохранения стимулирующей монетарной политики Федрезерва США; раллировали к многолетним максимумам бумаги угольных компаний "Белон" и "Мечел" на фоне роста цен на уголь.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4028,25 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1737,01 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 73,06 рубля (+0,34 рубля).

Подорожали акции "Белона" (+30,9%), "Мечела" (+24,8% и +11,7% "префы"), "ММК" (+3,4%), ВТБ (+3,2%), "Яндекса" (+2,7%), "Газпрома" (+2,1%), "Норникеля" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), Polymetal (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), UC Rusal (+0,4%), расписки TCS Group (+0,1%).

Акции "Русала" выросли вслед за ценами на алюминий на фоне известий о государственном перевороте в Гвинее. Этот переворот может серьезно повлиять на мировой рынок алюминия, считает основатель "Русала" Олег Дерипаска. "Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны", - написал бизнесмен в своем телеграм-канале.

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

"Русалу" принадлежит "Компания бокситы Киндии в Гвинее", которая обеспечивает около 25% общего объема бокситов, добываемых компанией, одно из крупнейших в мире месторождений бокситов Диан-Диан, экспорт продукции которого начался в 2018 году, а также боксито-глиноземный комплекс Friguia.

Просели из-за отсечки дивидендов бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,9%, до 236,98 рубля; дивиденды за II квартал - 13,62 рубля на акцию), также подешевели акции "Татнефти" (-1,1%), "Магнита" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), расписки Ozon (-0,1%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, после выхода в минувшую пятницу статистики по рынку труда США на фондовых площадках появились признаки аппетита к риску. В понедельник рынок акций РФ продолжил подъем на фоне ожиданий, что слабые макроэкономические данные по всему миру могут привести к отсрочке начала количественного свертывания, причем ряд стран (в том числе Япония и Китай) могут предложить дополнительные стимулы.

На российском рынке акций фаворитами остаются акции циклических компаний, а наибольшим потенциалом роста обладают недооцененные акции в банковском секторе.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, спокойный внешний фон позволил российскому рынку акций в понедельник проигнорировать слабость нефти и промышленных металлов. Впрочем, алюминий подскочил в цене до максимума с 2008 года на новостях о госперевороте в Гвинее. Корпоративных новостей было немного, да и не все они оказались позитивными.

Подорожали бумаги "Эн+ Групп" и "Русала" на фоне повышения цен на алюминий из-за новостей о госперевороте в Гвинее. Акции "Газпрома" возглавили рост сектора нефти и газа - компания заявила, что строительство "Северного потока 2" завершится в ближайшие дни. Цены на газ в Европе удерживаются вблизи $650 за тысячу кубометров на спот рынке, что обещает еще более сильные результаты во II полугодии для российской газовой монополии.

В Европе частичным стимулом для оптимизма стали новости из Китая, где планируют реформы для развития финансового сектора. В лидерах на европейских площадках были акции технологичных компаний, розничный сектор, автомобилестроители и страховщики.

Нефть ликвидировала часть потерь на европейских торгах. Проблемы с восстановлением добычи в Мексиканском заливе могут привести к краткосрочному дефициту. Утренний пессимизм в нефти был связан с тем, что саудовская нефтяная компания Saudi Aramco объявила о дисконтах для покупателей из Азии. На рынке рассматривают данный шаг в качестве сигнала о недостаточно высоком спросе.

Однако на текущий момент дефицит создается из-за проблем в Мексиканском заливе. Согласно информации Reuters, к вечеру воскресенья около 1,6 млн баррелей суточной добычи все еще не было восстановлено в Мексиканском заливе, 104 нефтяных платформы простаивают без персонала. Однако нефтеперерабатывающие предприятия в Луизиане сообщают о процессе перезапуска. Власти США даже вынуждены покрывать дефицит поставок за счет стратегических запасов.

Индекс МосБиржи поднялся в район 4030 пунктов. Однако удержать эту вершину будет сложно, так как рубеж 4000 пунктов многими расценивается в качестве повода для фиксации прибыли. Внешний фон пока не дает рынку снижаться, но любое ухудшение может стать поводом для активизации продаж, считает Кочетков.

По словам аналитика ФГ "Финам" Артемия Шамшукова, с технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи пробил уровень сопротивления 4000 пунктов и продолжает движение вверх. Уровнем поддержки выступает отметка 3820 пунктов. Коррекция индекса на краткосрочном горизонте и возвращение внутрь канала является вполне реальным сценарием, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Русала" после обновления очередных максимумов в начале торгов перешли к коррекционному снижению. Ранее акции поддерживало достижение ценами на алюминий пика с апреля 2011 года после государственного переворота в Гвинее, на которую приходится более 20% мировой добычи бокситов (сырья для производства алюминия). Длительный запрет экспорта бокситов из страны, однако, в случае неспособности быстро найти альтернативу, может негативно сказаться на деятельности "Русала".

Мировые фондовые биржи продолжают жить ожиданиями сохранения низких процентных ставок продолжительный период времени. Макроэкономический фон должен активизироваться в среду вместе с выступлениями представителей ФРС. В Европе инвесторы ждут подведения итогов заседания ЕЦБ в четверг: не исключено, что регулятор объявит о постепенном сворачивании экстренной программы покупки активов, но сохранит остальные параметры денежно-кредитной политики, что умеренно позитивно для рисковых активов.

Ближайшими целями роста индексов МосБиржи и РТС выступают уровни 4050 и 1750 пунктов, а помешать восходящему движению традиционно может разве что некоторая краткосрочная перекупленность. В ближайшие дни в целом достаточно много макроэкономических событий (статистика, заседание ЕЦБ, встреча Еврогруппы) произойдет в Европе, в то время как в США экономический календарь активизируется лишь во второй половине недели. Рисковые активы при прочих равных по-прежнему смотрят вверх. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3970-4070 пунктов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи находится на уровне 4100 пунктов, у индекса РТС - на 10-летнем максимуме 1763 пункта. В случае сохранения позитивного внешнего фона, в ближайшие дни рынок способен проверить на прочность эти технические препятствия.

В Азии в понедельник динамика рынков акций была смешанной (просели индексы в Южной Корее и Австралии, японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,7-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Трейдеры полагают, что ФРС может отложить начало сворачивания программы выкупа активов, благодаря которой вливаются дополнительные средства в финансовую систему страны, отмечает MarketWatch. Ранее представители ФРС указали, что правление примет решение по этому поводу на заседании в этом месяце, но оно хочет быть уверенно в том, что восстановление экономики гарантировано.

Оптимизм в Китае обеспечен тем, что Народный банк Китая (НБК) на прошлой неделе принял решение дополнительно влить 300 млрд юаней в банки страны для поддержки малого и среднего бизнеса на фоне замедления темпов восстановления экономики. Эксперты полагают, что НБК продолжит принимать стимулирующие меры, среди которых может оказаться сокращение нормы резервирования.

На нефтяном рынке цены к вечеру отыграли большую часть утренних потерь, понесенных на сигналах ужесточения конкуренции среди экспортеров в обстановке ухудшения перспектив глобального спроса из-за новой волны COVID-19 в мире. Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco накануне сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $72,08 за баррель (-0,7% и -0,6% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,82 за баррель (-0,7% и -1% в пятницу).

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель. Столь резкое снижение цен на нефть для азиатских покупателей трейдеры расценили как желание Saudi Aramco удержать долю рынка.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация в Мексиканском заливе. Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 16 единиц - до 394. Резкое снижение связано с ураганом "Ида", вынудившим компании, работающие в Мексиканском заливе, приостановить работу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РКК "Энергия" (+9,3%), "МРСК Урала" (+8,2%), ГК "Самолет" (+7,2%), ПАО "Куйбышевазот" (+6,8% и +5,1% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (+6,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6%), "Трубной металлургической компании" (+5%), "Транснефти" (+4%).

Подешевели из-за отсечки дивидендов АДР Qiwi (-3,2%, до 641,5 рубля; дивиденды за II квартал - 21,89 рубля на акцию) и Globaltrans (-2,6%, до 583,5 рубля; дивиденды за первое полугодие - 22,5 рубля на акцию).

Также просели "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-5,6%), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-4,2%), МКФ "Красный Октябрь" (-3,6% и -3,8% "префы"), Petropavlovsk (-2,6%).

Просели расписки MDMG (-0,8%, до 870 рублей), хотя утром инструменты выросли после публикации финотчета за I полугодие и рекомендаций по дивидендам.

MDMG в I полугодии увеличила показатель EBITDA в 1,7 раза - до 3,8 млрд рублей, чистая прибыль выросла в 1,8 раза - до 2,7 млрд рублей.

Совет директоров MDMG одобрил промежуточные дивиденды за I полугодие 2021 года в размере 18 рублей на акцию, говорится в пресс-релизе компании. По итогам I полугодия 2020 года MDMG выплатила промежуточные дивиденды в размере 9,8 рубля на акцию (всего 736,2 млн рублей). Финальные дивиденды за 2020 год составили 19 рублей на акцию, общая сумма выплат - 1,4 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" (-0,1%, до 74,73 рубля) с 6 сентября по 5 октября будет принимать заявления акционеров о продаже банку принадлежащих им акций. Банк планирует выкупить 14 млн обыкновенных акций по цене 75 рублей за одну ценную бумагу.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,44 млрд рублей (из них 21,6 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 17,61 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 7,81 млрд рублей на акции UC Rusal).