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РФ и Белоруссия договорились синхронизировать макроэкономическую политику

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия достигли договоренности о синхронизации стратегического управления в части макроэкономической политики, а также гармонизации денежно-кредитной политики (ДКП) и макропруденциального регулирования. Об этом говорится в совместном заявлении глав правительств РФ и Белоруссии.

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Заявление принято по итогам заседания Совета министров Союзного государства, на котором одобрены "Основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и двадцать восемь союзных программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции.

Документом предусмотрено, что Белоруссия и Россия договорились о взаимном допуске банковских и страховых организаций на финансовые рынки Союзного государства. Интеграция финрынков произойдет в рамках соглашения между центробанками двух стран о принципах гармонизации денежно-кредитной политики, которое будет заключено до декабря 2022 года.

"Достигнута договоренность до декабря 2022 года заключить соглашение между Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь о принципах и механизмах гармонизации денежно-кредитной политики", - сказано в документе.

Соглашение будет направлено на достижение сопоставимого и устойчиво низкого уровня инфляции, создание схожих финансовых условий для субъектов хозяйствования в обеих странах.

РФ Белоруссия

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