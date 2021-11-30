Рынок акций во вторник подрос на заявлениях Путина, нивелировавших внешний негатив

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник завершил торги умеренным ростом индексов на заявлениях президента РФ Владимира Путина на инвестфоруме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", которые нивелировали пессимизм внешних площадок и упавшую нефть (Brent откатилась ниже $71 за баррель) из-за нового штамма COVID-19 "омикрон".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3890,59 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1645,81 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 4,2%.

Доллар просел до 74,47 рубля (-0,13 рубля).

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в недельный срок представить ему обновленный план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон". Темпы восстановления экономики оказались под вопросом из-за очередной волны заболевания, вызванной новым штаммом коронавируса, поэтому правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям, сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". Он подчеркнул, что "в ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма".

Путин также поручил правительству разработать дополнительные стимулы для долгосрочных вложений физических лиц в российские ценные бумаги, включая дополнительные вычеты по НДФЛ.

Кроме того, Путин сообщил, что безработица в России снизилась, рынок труда полностью восстановился до допандемийного уровня, Россия первой из крупнейших экономик мира нормализовала свою бюджетную политику в условиях эпидемии.

Также Путин заявил, что Россия не будет заниматься популизмом и печатать дополнительно деньги для того, чтобы добиться краткосрочных результатов. России нужно снижать волатильность курса рубля для наращивания расчетов с партнерами, считает президент РФ.

Подорожали расписки TCS Group (+4,2%), акции Polymetal (+4%), ПАО "Полюс" (+3,4%), "АЛРОСА" (+2,7%), ВТБ (+1,5%), "Татнефти" (+1,4%), "Норникеля" (+1%), АФК "Система" (+0,8%), Сбербанка (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "Яндекса" (+0,4%), "Газпрома" (+0,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-4% и -0,7% "префы"), "РусГидро" (-3,3%), UC Rusal (-3,1%), "Северстали" (-2,5%), "ММК" (-2,5%), "Аэрофлота" (-1,3%), "МТС" (-1,3%), "НЛМК" (-1,2%), "Интер РАО" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Магнита" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, индекс МосБиржи в начале дня снижался вслед за нефтью, а также на фоне сохранения консервативных взглядов глобальных инвесторов относительно развития ситуации с новым штаммом COVID-19. Однако к окончанию торговой сессии индекс смог отыграть часть потерь ввиду поступления новостей от министерств разных стран о поспешности паники вокруг вируса, а также сокращения страновой премии за риск.

Однако есть опасения, что на рынке акций РФ могут продолжиться "американские горки" до разъяснения развития ситуации с вирусом "омикрон". В базовом сценарии цены на нефть могу продолжить падать, а индекс МосБиржи выйти в диапазон 3700-3800 пунктов уже в ближайшие дни.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ пытается выработать иммунитет к новому штамму Omicron. Попытка рынка уйти выше 3900 пунктов по индексу МосБиржи вновь оказалась неудачной, основная сессия завершилась в умеренном пессимизме. Нефть дешевеет на обещаниях США реализовать еще больше нефти из стратегических резервов, да и шествие штамма COVID-19-Omicron по планете сопровождается сокращением авиаперелетов. В любом случае, возвращение рынка к устойчивому росту пока остаётся под вопросом.

Потенциал штамма Omicron оказался не столь опасным, как рынки полагали в самом начале, но эффективность вакцин против него все же существенно ниже, чем против предшественников.

Сектор строительных компаний получил свою порцию негатива. В кулуарах форума "Россия зовет!" председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина озвучила позицию регулятора относительно льготной ипотеки: в ЦБ РФ не видят необходимости продления широкомасштабной программы льготной ипотеки под 7% годовых, так как это больше провоцирует рост цен на жилье. Также Набиуллина заявила, что на декабрьском заседании будут рассматриваться решения от сохранения ставки на текущем уровне до повышения ее на процентный пункт. Однако сохранение ставки на прежнем уровне, по оценке главы ЦБ, является наименее вероятным сценарием.

Инфляция в еврозоне преподнесла неприятный сюрприз: в ноябре рост цен ускорился до 4,9%, хотя ожидался рост до 4,4%. Германия не разочаровала, так как сообщила о снижении безработицы до 5,3%.

В ОПЕК+ пока нет консолидированной позиции по приостановке восстановления добычи. Накануне об этом говорили представители Саудовской Аравии и России. Хотя общее совещание перенесено на 2 декабря и мнение производителей еще может поменяться в свете поступающих данных о слабой эффективности существующих вакцин против нового штамма. Многие члены ОПЕК уже не справляются с плановым увеличением добычи из-за дефицита инвестиций. Если же политика сдерживания цен сохранится, то это будет означать сокращение стратегических резервов с одновременным сокращением резервных мощностей. Таким образом закладывается долгосрочная тенденция на сокращение поставок нефти, а значит и на вероятный рост цен до более высоких уровней.

В целом, основным поводом для пессимизма на рынках остается заявление главы Moderna о возможной низкой эффективности существующих вакцин против нового штамма коронавируса. Пока не появятся дополнительные данные по потенциалу COVID-19-"омикрон", рынки будут испытывать нервозность, считает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, ухудшение настроений на мировых биржах вызвало заявление ВОЗ об очень высоком глобальном риске нового штамма коронавируса. Несмотря на серьезные потери глобальных фондовых индикаторов и нефти, российские индексы пытаются расти благодаря некоторому улучшению геополитической обстановки. Накануне в МИД РФ подтвердили, что продолжается практическая подготовка к саммиту Россия-США, хотя дата его проведения пока неизвестна. Тем не менее, это свидетельствует о стремлении сторон не допускать ухудшения непростой геополитической ситуации.

Ближайшее сопротивление для индекса МосБиржи находится на уровне 3930 пунктов, для индекса РТС - 1664 пункта. Если мировые рынки перейдут к восстановлению, российские индикаторы смогут проверить на прочность эти технические препятствия.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, по оценке главы Moderna, существующие вакцины будут менее эффективны против штамма "омикрон", а на разработку новых препаратов могут уйти месяцы. При этом сама Moderna, по словам ее главы, способна разработать вакцину от нового штамма уже в начале 2022 года, если существующие вакцины окажутся неэффективны. Председатель ФРС Джером Пауэлл опасается, что новый штамм может стать риском для рынка труда и повысить неопределенность относительно инфляции. При этом Джо Байден заявил, что сценарий локдауна в США из-за штамма "омикрон" пока не рассматривается.

Неопределенность относительно опасности "омикрон"-штамма и его появление в Японии, Франции и ряде других стран вынуждают инвесторов уходить от риска. Российский рынок РФ при этом во вторник выглядел существенно лучше большинства мировых аналогов, несмотря на снижающиеся цены на нефть.

Индекс МосБиржи смог удержаться в рамках среднесрочного растущего канала. Локальным уровнем поддержки оказалась 200-дневная скользящая средняя, расположенная у отметки 3820 пунктов, отмечает Кауфман.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтяной рынок краткосрочно выглядит перепроданным, что открывает перед ним перспективы отскока наверх. С другой стороны, многое будет зависеть от поступающих фундаментальных сигналов. В среду отчет Минэнерго США, как ожидается, покажет сокращение запасов нефти на 1,6 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов - умеренно позитивный для котировок сигнал.

Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже ближайших сопротивлений 3900 и 1650 пунктов, что указывает на неуверенность "быков". Пока еще рано говорить о возобновлении восходящего движения, а основные риски все еще смещены в сторону понижательных. Опасность нового штамма коронавируса еще предстоит оценить, но само его появление означает для рынков как минимум наличие еще одного фактора неопределенности, что не предвещает спокойствия в зимний период. Среда помимо прочего отметится первыми ежемесячными данными по рынку труда США, которые, вероятно, покажут стабильные темпы роста занятости по сравнению с октябрем - на данный момент нейтрально для перспектив денежно-кредитной политики. Глава ФРС и министр финансов США в своих выступлениях в среду при этом также могут коснуться вирусных новостей. Любые сигналы о возможном замедлении сворачивания стимулирования были бы благоприятны как для рисковых активов, так и для золота. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3780-3920 пунктов, считает Кожухова.

Во вторник в Азии индексы снизились (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,03%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,3%) и США (индексы теряют 0,2-1,3%) - инвесторы продолжают оценивать риски распространения нового штамма "омикрон".

Появление нового штамма COVID-19 может усугубить проблемы в цепочках поставок, которые способствовали существенному усилению инфляции в США в этом году, считает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Пауэлл выступит в банковском комитете американского Сената во вторник вместе с министром финансов США Джанет Йеллен.

На нефтяном рынке во вторник цены вновь снижаются после коррекции в начале недели. Давление на рынки оказало заявление гендиректора Moderna Стефана Банселя о том, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против нового штамма "омикрон", чем от предыдущих штаммов. Инвесторы ждут очередного заседания ОПЕК+, где будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $70,91 за баррель (-3,4% и +1% накануне), январская цена WTI - $67,48 за баррель (-3,5% и +2,6% в понедельник).

Срок действия январских фьючерсов на Brent истекает с завершением торгов во вторник.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции "Росгосстраха" (+7,2%), "Квадры" (+5,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+4,8% и +12,6% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (+3,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (+3,2%), "Аптечной сети 36,6" (+3,1%).

Подешевели "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (-14,8%), "ОМЗ" (-14%), акции "Ижстали" (-6,4%), ПАО "Южный Кузбасс" (-6,4%), "Росинтер ресторантс холдинг" (-6,1%).

Совет директоров EMC (-7,1% ГДР, до 1184,85 рубля) рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 0,4269 евро на акцию (общий объем выплат 38,4 млн евро), говорится в сообщении компании. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 15 декабря 2021 года. Ранее компания выплатила акционерам 76 млн евро дивидендов за 2020 год.

Дивидендная политика компании EMC предполагает выплату до 100% чистой прибыли по МСФО. Общий размер дивидендных выплат акционерам за 2018-2020 годы составил 140 млн евро. В 2021 году компания планирует выплатить 114 млн евро.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 199,78 млрд рублей (из них 37,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 28,11 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 22,8 млрд рублей на акции UC Rusal).