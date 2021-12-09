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Еврокомиссия предложила предоставить водителям Uber статус сотрудников

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Водители такси сервиса Uber Technologies, доставщики Deliveroo PLC и другие независимые работники крупных платформ в Европейском Союзе могут получить статус сотрудников в соответствии с законопроектом, который Еврокомиссия внесла в Европарламент.

Законопроект предполагает, что так называемые "платформенные компании" должны будут гарантировать официальное трудоустройство людям, которые до этого работали на них за рамками трудового законодательства в качестве независимых работников. Статус сотрудника будет гарантировать людям право на минимальную оплату труда, оплачиваемый отпуск, больничные и пособия по безработице, а также пенсию и другие плюсы трудоустройства.

При этом "платформенными компаниями" могут считаться те компании, которые соответствуют как минимум двум критериям из пяти: если приложение определяет уровень оплаты труда работника; контролирует выполнение работы в процессе; ограничивает право выбирать рабочие часы; определяет внешний вид работника и устанавливает правила поведения с клиентами; ограничивает возможность работника создать собственную клиентскую базу или работать на кого-либо другого.

Тем не менее, компании будут иметь право оспаривать свой статус исходя из специфики их деятельности. Они также могут получить протекцию от этого закона в соответствии с постановлениями национальных судов отдельных стран ЕС.

По оценкам властей ЕС, порядка 5 млн из 28 млн лиц, работающих на "платформенные компании", получат официальное трудоустройство, если закон будет принят.

"Поскольку на цифровых платформах создается все больше и больше рабочих мест, нам необходимо обеспечить достойные условия труда для всех, кто получает доход от такой работы", - заявила европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Чтобы законопроект был принят, ему необходимо пройти сначала несколько чтений в Европейском парламенте и получить одобрение от государств - членов. Затем каждому из 27 государств ЕС потребуется еще два года для адаптации и имплементации закона на национальном уровне.

Компании Uber и Deliveroo, так же как и эстонский оператор сервиса проката автомобилей и доставки еды Bolt Technology OU, считают, что этот законопроект навредит сектору, поскольку реклассификация работников может повлечь за собой потерю рабочих мест.

В Uber отметили, что компания хочет создать стандарты, которые предложат ее водителям различные бонусы, но при этом сохранят их независимый статус.

Маргрете Вестагер Еврокомиссия Европарламент Uber Deliveroo Bolt Technology

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