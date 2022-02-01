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ЦБ РФ ужесточил порядок расчета долговой нагрузки по долгосрочным потребкредитам

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Банк России для ограничения рисков, связанных с увеличением доли долгосрочных потребительских кредитов и избыточным ростом долговой нагрузки населения, ужесточил расчет среднемесячных платежей физлиц по таким кредитам для оценки показателя долговой нагрузки (ПДН).

Среднемесячные платежи по долгосрочным потребкредитам с 1 февраля 2022 года стали рассчитываться исходя из предположения, что задолженность по ним амортизируется в течение четырех лет (до этого - пять лет). Это увеличит значения ПДН по таким кредитам.

ЦБ неоднократно обращал внимание на риски, связанные с бурным ростом потребительского кредитования в России. Этот сегмент в 2021 году увеличился на 20,1%, существенно превысив динамику 2020 года (8,8%). Для снижения рисков регулятор планирует с 1 июля 2022 года ввести макропруденциальные лимиты по потребкредитам.

ЦБ РФ

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