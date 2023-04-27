Глава TotalEnergies заявил, что эмбарго на российский СПГ не будет нейтральным для рынка

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - TotalEnergies будет исполнять эмбарго на поставку российского сжиженного природного газа (СПГ), если оно будет введено, но это не станет нейтральным шагом для европейского рынка, заявил на телеконференции глава компании Патрик Пуяннэ.

Он отметил, что среди стран Евросоюза еще нет единой позиции на этот счет и пока обсуждается лишь запрет для российских компаний бронировать будущие регазификационные мощности в Европе, а это не эмбарго на закупку СПГ.

По мнению Пуяннэ, введение эмбарго не будет нейтральным шагом, ведь в 2022 году в Европу поступило около 15 млн тонн российского СПГ.

TotalEnergies имеет контракты на закупку около 5 млн т российского СПГ, и порядка 3-4 млн т из них законтрактованы с поставкой в Европу по долгосрочным контрактам на условиях "бери или плати".

Пуяннэ также отметил, что российское дизельное топливо после введения эмбарго со стороны Евросоюза было довольно быстро перенаправлено на другие рынки - как рынки Латинской Америки и Африки, которые являются импортерами, так и рынки Ближнего Востока, где страны-производители нефти покупают российский дизель с большими скидками и продают свой на мировые рынки по рыночным ценам.