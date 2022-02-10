Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:14Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Philip Morris отчиталась о росте годовой чистой прибыли и выручке

Продажи сигарет бренда Parliament выросли на 19,8%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2021 года, а также дал сильный прогноз скорректированной прибыли на 2022 года. В 2021 году чистая прибыль компании составила $9,11 млрд против $8,06 млрд годом ранее, выручка увеличилась на 9,4% до $31,41 млрд.

В октябре-декабре 2021 года чистая прибыль компании составила $2,09 млрд, или $1,34 в расчете на акцию, по сравнению с $1,97 млрд, или $1,27 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.

Без учета разовых факторов прибыль составила $1,35 на акцию при прогнозе аналитиков на уровне $1,33 на акцию.

Квартальная выручка Philip Morris выросла на 8,9% до $8,10 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку в размере $7,75 млрд.

Объем продаж сигарет PMI в мире сократился в минувшем году на 0,6% - до 624,9 млрд. Продажи стиков для систем нагревания табака подскочили на 24,8% до 94,9 млрд. Совокупный объем продаж увеличился на 2,2% до 719,9 млрд единиц.

Продажи сигарет бренда Marlboro в натуральном выражении увеличились в 2021 году на 2,9%, Chesterfield - на 12,8%, Parliament - на 19,8%. Тем временем продажи бренда L&M упали на 7,4%, Philip Morris - на 7,1%.

По итогам 2022 года компания планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $6,57-6,75 в расчете на акцию. Опрошенные FactSet эксперты оценивают данный показатель в $6,35 на акцию.

Капитализация компании за последний год выросла на 21% и достигла $161,7 млрд.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них.

Philip Morris Parliament Altria

Новости по теме

Новости

ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства

ФАС признала металлургов виновными в нарушении антимонопольного законодательства

Польша в 2021 г. увеличила покупку газа у "Газпрома" до пятилетнего максимума

Польша в 2021 г. увеличила покупку газа у "Газпрома" до пятилетнего максимума

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах

Евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января

Евро опустился до 85 рублей впервые с 12 января

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

Цена алюминия на лондонской бирже обновила рекорд на сокращении запасов

Цена алюминия на лондонской бирже обновила рекорд на сокращении запасов

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

Акции "Мечела" взлетели более чем на 10% на новостях о погашении части долга ВТБ

Акции "Мечела" взлетели более чем на 10% на новостях о погашении части долга ВТБ

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за год вырос почти на треть

Объем потребляемого мобильного трафика в Москве за год вырос почти на треть
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });