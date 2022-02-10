Philip Morris отчиталась о росте годовой чистой прибыли и выручке

Продажи сигарет бренда Parliament выросли на 19,8%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2021 года, а также дал сильный прогноз скорректированной прибыли на 2022 года. В 2021 году чистая прибыль компании составила $9,11 млрд против $8,06 млрд годом ранее, выручка увеличилась на 9,4% до $31,41 млрд.

В октябре-декабре 2021 года чистая прибыль компании составила $2,09 млрд, или $1,34 в расчете на акцию, по сравнению с $1,97 млрд, или $1,27 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.

Без учета разовых факторов прибыль составила $1,35 на акцию при прогнозе аналитиков на уровне $1,33 на акцию.

Квартальная выручка Philip Morris выросла на 8,9% до $8,10 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку в размере $7,75 млрд.

Объем продаж сигарет PMI в мире сократился в минувшем году на 0,6% - до 624,9 млрд. Продажи стиков для систем нагревания табака подскочили на 24,8% до 94,9 млрд. Совокупный объем продаж увеличился на 2,2% до 719,9 млрд единиц.

Продажи сигарет бренда Marlboro в натуральном выражении увеличились в 2021 году на 2,9%, Chesterfield - на 12,8%, Parliament - на 19,8%. Тем временем продажи бренда L&M упали на 7,4%, Philip Morris - на 7,1%.

По итогам 2022 года компания планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $6,57-6,75 в расчете на акцию. Опрошенные FactSet эксперты оценивают данный показатель в $6,35 на акцию.

Капитализация компании за последний год выросла на 21% и достигла $161,7 млрд.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них.