Курса рубля к доллару и евро приобрел боковой характер после роста на старте торгов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снизились в первую минуту торгов на "Московской бирже" в среду; рубль укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая в целом не самый "жесткий" вариант объявленных накануне США новых антироссийский санкций.

Однако спустя 5 минут торгов оптимизм несколько поубавился, и динамика нацвалюты приобрела уже боковой характер, так как инвесторы опасаются возможного усиления санкционного давления на Россию.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,55-78,9 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 78,5525 руб./$1 (-24,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 88,9675 руб./EUR1 (-48,25 копеек к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 35 копеек к уровню закрытия 22 февраля, до 83,24 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,87 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,91 рубля ниже официального курса.

Вместе с тем по итогам первых 5 минут торгов ситуация выглядела уже не так оптимистично. Курс доллара к этому моменту составлял уже 78,89 руб./$1, что было на 9 копеек выше уровня закрытия вторника. Падение евро при этом сократилось до 12 копеек - 89,33 руб./EUR1. Таким образом, снижение бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) составило всего 0,5 копеек к уровню закрытия 22 февраля, до 83,59 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", в целом незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 23 февраля обусловлены, с одной стороны, не самым "жестким" вариантом уже объявленных Соединенными Штатами антироссийских санкций, а с другой - опасениями возможного усиления санкционного давления в будущем. При этом ситуация на мировых рынках капитала в целом умеренно позитивная для нацвалюты.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром в основном умеренно подрастают. Так, китайский индекс CSI 300 прибавляет 0,57%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует рост почти на 0,5% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном улучшении настроений на американском рынке акций 23 февраля.

Мировые цены на нефть в среду утром также демонстрируют позитивную динамику. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $97,14 за баррель, что на 0,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $92,2 за баррель, что на 0,32% выше уровня на закрытие рынка 22 февраля.

США раскрыли содержание первого санкционного пакета, принятого в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народной республик. В целом рестрикции реализованы не в самом "жестком" варианте, и точка невозврата, которой могли бы стать, например, блокирующие санкции в отношении системообразующих публичных банков, пока не пройдена, и форточка дипломатических возможностей не захлопнута. Зато санкционное "меню" оказалось неожиданно богатым - в первую очередь, из-за включения в SDN List госкорпорации "ВЭБ", представленной в самых разных сферах.

Сначала в специальном телевизионном обращении ключевые пункты санкционного пакета обрисовал президент США Джозеф Байден. Он сообщил, что блокирующие санкции, то есть включение в SDN List, затронут две крупные финансовые группы - ВЭБ и "military bank" (имелся в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК).

ВЭБ уже давно находился под санкциями - но не под блокирующими, а гораздо более мягкими, секторальными. Из-за них с 2014 года ВЭБ оказался фактически отрезан от западных рынков капитала и, не имея возможности рефинансировать внешний долг, получал на его обслуживание субсидии из федерального бюджета. Теперь же речь идет именно о "черном списке" (SDN List). Все американские активы граждан и организаций, попавших в SDN List, замораживаются. Транзакции фигурантов списка с резидентами США или на территории США запрещены. Исключения или отсрочки оговариваются отдельными документами OFAC, подразделения Минфина США, ответственного за правоприменение в области санкций.

Вместе с ВЭБом под санкциями оказались сразу четверть сотни связанных с ним структур. Это и Российский экспортный центр, которому теперь чисто технически будет крайне непросто выполнять свои базовые функции, и производитель коксующегося угля "Сибуглемет" (долларовые расчеты за экспортные поставки должны проходить через американские банки), и футбольный клуб ЦСКА, чей бизнес по масштабам не сравним с сырьевым, но тоже сопряжен с многочисленными валютными транзакциями - от оплаты зарубежных сборов до перечислений за трансферы игроков и услуги их агентов.

Промсвязьбанку в обмен на отнятое право расчетов в долларах от Джо Байдена достался готовый слоган - "Their military bank". В пресс-релизе OFAC говорится, что при помощи ПСБ, который сконцентрировал в своих руках обслуживание около 70% оборонных госконтрактов, российские власти снижали санкционные риски для крупнейших банков - Сбера и ВТБ. Вместе с ПСБ под санкции подпали 17 связанных с ним структур, включая лизинговые "дочки" и УК "Промсвязь", а также два нефтяных танкера и два контейнеровоза.

Санкции коснулись и доступа России к внешним рынкам заимствований. "Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и на европейском рынке. США вводят запрет на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года. Усиление рестрикций в отношении суверенного долга еще сильнее отсекает Россию от источников денежных поступлений "для финансирования приоритетов правительства и президента Путина, включая дальнейшее вторжение на Украину", говорится в сообщении OFAC.

Таким образом, санкции в отношении вторичного рынка ОФЗ пока реализованы в не самом жестком варианте, так как не требуют от американских финансовых организаций избавляться от облигаций "старых" выпусков, размещенных до санкций на "первичку".

Вместе с тем, как передает агентство Bloomberg со ссылкой на американское официальное лицо, администрация президента США Байдена готова при необходимости вводить санкции против других российских финансовых организаций, в частности, против Сбербанка и ВТБ. "США в дальнейшем готовы вводить меры против таких организаций, как Сбербанк, ВТБ", - передает агентство со ссылкой на лицо в администрации Байдена. Источник агентства добавил, что "ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится".