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Курс евро превысил 90 рублей после нейтрального старта торгов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" в среду; рубль после нейтрального старта перешел к умеренному снижению на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков.

Курс доллара США составил 79,4225 руб. в 11:30 по Москве, что на 62,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 90,06 руб., подорожав на 61 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 61,7 копейки - до 84,21 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к снижению валютного курса рубля в ходе торгов 23 февраля способствуют, прежде всего, сохраняющиеся в отношении России геополитические и санкционные риски после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. К тому же продолжают поступать тревожные новости о все новых и новых обстрелах в Донбассе, сообщения о призыве резервистов на Украине, что лишь усиливает напряженность и увеличивает вероятность перехода противостояния в более "горячую фазу".

рубль доллар евро Московская биржа

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