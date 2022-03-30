Рынок акций РФ в среду превысил 2500 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на очередных коротких торгах в среду вырос на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подросли нефть и металлы) и некоторого ослабления геополитической напряженности после прогресса в переговорах представителей Москвы и Киева по деэскалации ситуации на Украине; индекс МосБиржи преодолел рубеж 2500 пунктов, при этом в росте лидировали бумаги Petropavlovsk, "МТС" и "Интер РАО".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2513,03 пункта (+4,3%), индекс РТС - 949,23 пункта (+7,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 34,3%.

Доллар подешевел до 83,4 рубля (-1,85 рубля).

Подорожали акции Petropavlovsk (+34,3%), "МТС" (+33,4%), "Интер РАО" (+25,5%), "Аэрофлота" (+24,7%), расписки OZON (+13,8%), бумаги "Магнита" (+13,2%), ПАО "Полюс" (+9,9%), АФК "Система" (+8,3%), "Яндекса" (+6,6%), "Газпром нефти" (+6%), "НЛМК" (+5,7%), "Сургутнефтегаза" (+4,9% и +0,7% "префы"), "Роснефти" (+4,6%), Сбербанка (+4,5% и +3,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+4,4%), "Северстали" (+4,4%), Polymetal (+4,4%), "АЛРОСА" (+4,2%), "РусГидро" (+4,1%), Московской биржи (+4%), ВТБ (+4%), "Газпрома" (+3,9%), UC Rusal (+3,9%), "ММК" (+2,9%), "Норникеля" (+2,2%), "Татнефти" (+1,1%).

ПАО "Интер РАО" не обсуждает планы по делистингу, заинтересовано в сохранении акционерной стоимости, сообщила компания со ссылкой на замгендиректора Тамару Меребашвили.

Совет директоров ПАО "Интер РАО" утвердил рекомендацию по выплате дивидендов за прошлый год в размере 0,237 руб. на акцию, сообщила компания. Суммарно речь идет о 24,699 млрд руб., дата закрытия реестра для получения дивидендов - 10 июня.

Также в среду выросли расписки VK (+9,7%, до 559,4 руб., максимум сделок - 699,8 руб.).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,8%), расписки TCS Group (-0,3%).

Переговоры РФ и Украины

В США индексы акций накануне выросли на 1-1,8% на оптимизме в отношении российско-украинских переговоров. Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил во вторник журналистам глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров с украинскими коллегами в Стамбуле. Мединский также отметил, что состоявшиеся переговоры были конструктивными.

Тем временем заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

В Азии в среду также преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,8%), однако в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,01%, CAC 40 и DAX просели на 0,9-1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Негативное настроение инвесторов в Японии обусловлено опасениями относительно новой вспышки заболеваемости COVID-19, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Японии в феврале сократились на 0,8% в годовом выражении. Падение было зафиксировано впервые с сентября прошлого года, аналитики в среднем ожидали снижения всего на 0,3%, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в январе продажи увеличились на 1,1%, а не на 1,6%, как было объявлено ранее.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены растут перед публикацией в 17:30 по московскому времени данных Минэнерго США о запасах сырья в стране.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:50 составила $112,7 за баррель (+2,2% и -2% во вторник), майская цена WTI - $106,74 за баррель (+2,4% и -1,6% накануне).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками, пишет Trading Economics.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго США укажет на снижение запасов на 1,7 млн баррелей.

Новая встреча стран ОПЕК+

Тем временем, страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью CNBC заявил, что ОПЕК+ на ближайшей встрече "оставит политику за дверью".

В то время как правительства многих стран и международные организации по всему миру вводят жесткие санкции в отношении России и разрывают экономические связи со страной из-за ее военной операции на Украине, страны-участницы ОПЕК+ не планируют принимать каких-то мер в отношении РФ.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста в среду выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (+27,2%), расписки HeadHunter (+19,7%), акции ПАО "СПБ Биржа" (+17,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+16,2%), "Россетей" (+16,2%), "ОГК-2" (+15,8%), "М.Видео" (+15,8%), "Группы ЛСР" (+15,7%), ПАО "Ренессанс страхование" (+15,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Куйбышевазот" (-18,3% и -18% "префы"), "Акрона" (-17,3%), ПАО "Группа Позитив" (-11,4%), "ФосАгро" (-10,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-9,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,72 млрд рублей (из них 8,34 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,75 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,81 млрд рублей на акции "Яндекса").