Торги акциями на МосБирже в четверг впервые с февраля продлятся до 18:50

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Торги акциями на МосБирже в режиме основных торгов впервые с февраля продлятся с 9:50 до 18:50 по московскому времени, говорится в сообщении ЦБ.

В пресс-релизе регулятора отсутствует указание на запрет коротких продаж по этим инструментам.

Запрет коротких продаж сохраняется только по корпоративным и региональным облигациям. В режиме основных торгов эти инструменты будут доступны с 9:50 до 18:50.

В режиме основных торгов будет доступен тот же набор акций, что и 30 марта.

Эти бумаги, а также остальные иностранные акции также будут доступны в режиме РПС в период с 9:30 до 19:00.

По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном 30 марта 2022 года.