Основатель Dodo Brands Овчинников номинирован в набсовет Х5

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Со-основатель и CEO Dodo Brands Федор Овчинников выдвинут в наблюдательный совет X5 Retail Group, говорится в материалах ритейлера.

Также в набсовет Х5 номинированы Вадим Зингман (президент "Альфа-групп") и Ольга Высоцкая (ранее работала в KPMG, PricewaterhouseCoopers и Deloitte).

Вопрос о новых кандидатах в набсовет годовое собрание акционеров Х5 рассмотрит 30 июня в Амстердаме. Дата регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, - 2 июня.

Акционеры также рассмотрят вопрос о включении Екатерины Лобачевой в состав правления компании (в марте Лобачева заняла новую должность президента - главы российской холдинговой компании ритейлера).

В повестке дня собрания также обсуждение отчета правления за 2021 финансовый год и предложение принять финансовую отчетность за 2021 год с объяснением того, что аудиторское заключение отсутствует из-за непредвиденных обстоятельств, т.е. приостановки работы внешним аудитором, говорится в сообщении.

Вопрос о дивидендах в повестке дня собрания не значится. Ранее набсовет Х5 рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год.

В марте набсовет Х5 покинули Джеффри Кинг, Ричард Брашер, Стефан Дюшарм, Михаил Кучмент и Михаил Фридман, подпавший под санкции ЕС и Великобритании.

X5 Retail Group N.V зарегистрирована в Нидерландах. Структуре "Альфа-групп" CTF Holdings S.A. принадлежит 47,86% акций Х5.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. По итогам 2021 года выручка компании выросла на 11,5%, до 2,2 трлн рублей. Чистая прибыль группы увеличилась на 23,8%, до 48,5 млрд рублей. На конец декабря под управлением группы было 19 121 магазин.