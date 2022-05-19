Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Основатель Dodo Brands Овчинников номинирован в набсовет Х5

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Со-основатель и CEO Dodo Brands Федор Овчинников выдвинут в наблюдательный совет X5 Retail Group, говорится в материалах ритейлера.

Также в набсовет Х5 номинированы Вадим Зингман (президент "Альфа-групп") и Ольга Высоцкая (ранее работала в KPMG, PricewaterhouseCoopers и Deloitte).

Вопрос о новых кандидатах в набсовет годовое собрание акционеров Х5 рассмотрит 30 июня в Амстердаме. Дата регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании, - 2 июня.

Акционеры также рассмотрят вопрос о включении Екатерины Лобачевой в состав правления компании (в марте Лобачева заняла новую должность президента - главы российской холдинговой компании ритейлера).

В повестке дня собрания также обсуждение отчета правления за 2021 финансовый год и предложение принять финансовую отчетность за 2021 год с объяснением того, что аудиторское заключение отсутствует из-за непредвиденных обстоятельств, т.е. приостановки работы внешним аудитором, говорится в сообщении.

Вопрос о дивидендах в повестке дня собрания не значится. Ранее набсовет Х5 рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год.

В марте набсовет Х5 покинули Джеффри Кинг, Ричард Брашер, Стефан Дюшарм, Михаил Кучмент и Михаил Фридман, подпавший под санкции ЕС и Великобритании.

X5 Retail Group N.V зарегистрирована в Нидерландах. Структуре "Альфа-групп" CTF Holdings S.A. принадлежит 47,86% акций Х5.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. По итогам 2021 года выручка компании выросла на 11,5%, до 2,2 трлн рублей. Чистая прибыль группы увеличилась на 23,8%, до 48,5 млрд рублей. На конец декабря под управлением группы было 19 121 магазин.

Dodo Brands X5 Retail Group Федор Овчинников Вадим Зингман Амстердам Екатерина Лобачева Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский рынок e-grocery в I квартале вырос более чем вдвое

Умершие знаменитости

Умер композитор Вангелис

Сбербанк вышел из капитала "Окко", "Звука", "Облачных технологий" и ЦРТ

Сбербанк вышел из капитала "Окко", "Звука", "Облачных технологий" и ЦРТ

Банкам РФ с 20 мая разрешили почти без ограничений продавать гражданам наличную валюту

Банкам РФ с 20 мая разрешили почти без ограничений продавать гражданам наличную валюту

En+ получила разрешение сохранить программу GDR

Harley-Davidson приостановил выпуск мотоциклов из-за проблем с поставщиком

Harley-Davidson приостановил выпуск мотоциклов из-за проблем с поставщиком

Европарламент поддержал требования к странам ЕС по заполнению газохранилищ

ФАС одобрила "ЛУКОЙЛу" приобретение активов Shell в РФ

ФАС одобрила "ЛУКОЙЛу" приобретение активов Shell в РФ

"Росгосстрах" сообщил о росте числа краж автозапчастей на 47% с начала года

"Росгосстрах" сообщил о росте числа краж автозапчастей на 47% с начала года

Сбербанк планирует сохранить международное присутствие

Сбербанк планирует сохранить международное присутствие
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });