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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:07

Глава Минсельхоза Патрушев может вернуться в совет директоров "Газпрома"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пополнил список кандидатов в совет директоров "Газпрома" для избрания на годовом собрании, говорится в сообщении эмитента.

Патрушев уже входил в совет директоров "Газпрома" с 2016 по 2021 год и будучи главой Россельхозбанка, и став министром.

Ранее список был утвержден в количестве 11 кандидатов на 11 мест. Это вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау, а также бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шредер.

Президент России Владимир Путин 15 февраля комментировал номинацию Шредера: "Сегодня многих беспокоит, будут ли осуществляться безопасные поставки в Европу и ФРГ. Если Шредер будет в совете директоров "Газпрома", то с точки зрения контроля человека порядочного и который прежде всего действует в интересах своей страны - у них будет человек, который может оказать влияние на принимаемые решения и получать информацию".

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Шредера уйти с постов в российских государственных компаниях. В результате тот уже покинул СД "Роснефти".

Дмитрий Патрушев Минсельхоз РФ Газпром
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