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Совет директоров "Русала" 22 августа рассмотрит программу коммерческих облигаций

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "ОК Русал" 22 августа планирует рассмотреть вопрос об утверждении программы коммерческих облигаций, сообщила компании.

У "Русала" уже есть зарегистрированная программа биржевых бондов и 4 выпуска готовящихся рублевых облигаций вне программы.

В середине июля "Мосбиржа" зарегистрировала шесть 5-летних выпусков облигаций МКПАО "ОК Русал": серии БО-01 объемом 30 млрд рублей, серий БО-02 и БО-03 по 25 млрд рублей каждая, серии БО-04 на 20 млрд рублей, серий БО-05 и БО-06 объемом по 2 млрд китайских юаней каждая. В начале августа компания разместила юаневые выпуски.

Кроме того, в начале августа "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Сейчас в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций "Русал Братска" на 80 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов МКПАО "ОК Русал" на 4 млрд юаней.

Русал Мосбиржа Русал Братск
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