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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Премьеры Казахстана и России обсудили работу КТК

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - На переговорах в Чолпон-Ате главы правительств Казахстана и России Алихан Смаилов и Михаил Мишустин обсудили в том числе работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила пресс-служба казахстанского кабинета министров.

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"Были рассмотрены вопросы газификации северных и восточных регионов Казахстана, деятельность Каспийского трубопроводного консорциума и магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак", - говорится в пресс-релизе.

Смаилов отметил, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей, и предложил "продолжать последовательную совместную работу с учетом взаимных интересов". Он также назвал Россию основным торгово-экономическим партнером Казахстана.

"Мы имеем рост взаимного товарооборота на треть по итогам 2021 года и достижение рекордного показателя в 24,2 млрд долларов. Первое полугодие 2022 года также отметилось ростом торговли на 5%. По итогам года мы рассчитываем на сохранение и развитие позитивного тренда", - отметил Смаилов и добавил, что торгово-экономическая повестка в нынешних реалиях дополняется новыми пунктами, требующими оперативных, взвешенных и взаимоприемлемых решений.

Премьеры также обсудили вопросы поставок необходимой для промышленной кооперации продукции, транзита казахстанского сырья, а также беспрепятственного вывоза товаров.

КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев. На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе из-за аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ (выносного причального устройства) в результате шторма в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).

22 августа КТК приостановил работу ВПУ-1 и ВПУ-2 из-за повреждений танков плавучести. В условиях полной готовности к проведению работ и походящей погоды, замена каждого агрегата займет месяц, отмечали в КТК.

КТК Казахстан Михаил Мишустин Алихан Смаилов
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