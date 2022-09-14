Стабфонд ФРГ продал все акции Lufthansa и получил прибыль в 760 млн евро

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Стабилизационный фонд Германии (Economic Stabilization Fund, ESF) продал все акции в авиакомпании Deutsche Lufthansa AG, получив прибыль в 760 млн евро.

Средства, полученные при продаже акций общей стоимостью 1,07 млрд евро, значительно превышают объем, затраченный на их покупку - 306 млн евро, сказала глава финансового агентства ФРГ Юта Донгес. Она добавила, что фонду, равно государству, больше не принадлежит ни одна акция авиаперевозчика.

Стабфонд был создан правительством Германии в 2020 году для поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. ESF приобрел 20%-ную долю в Lufthansa и предоставил компании пакет финансовой помощи в размере 6 млрд евро в середине 2020 года.

В ноябре Lufthansa сообщила, что выплатила весь долг перед правительством и вернула неиспользованные средства в рамках выделенного пакета.