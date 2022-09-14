Brent подорожала до $94,2 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду после публикации данных о более значительном, чем ожидалось, росте запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

К 17:35 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,04 (1,12%) - до $94,21 за баррель. Октябьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,12 (1,28%) - до $88,43 за баррель.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,44 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 1,85 млн баррелей

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 1,77 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 4,22 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и сохранение резервов дистиллятов на том же уровне.

Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете понизило на 100 тысяч б/с, до 2 млн б/с, прогноз роста спроса на нефть в 2022 году.

"Рост мирового спроса на нефть продолжает замедляться из-за возобновления карантина в Китае и продолжающегося замедления роста показателя в странах ОЭСР", - говорится в отчете.