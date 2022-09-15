Что случилось этой ночью: четверг 15 сентября

Перемирие между Арменией и Азербайджаном, заявление Небензи об американских визах для делегации РФ в ООН, замечание "Газпрома" о влиянии санкций на иностранных подрядчиков

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Совбезе Армении заявили, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии. При этом какого-либо документа или соглашения между странами, которое готовится к подписанию, не существует.

- Небензя заявил, что США не выдали визы большей части делегации РФ на сессию ГА ООН. Он также рассказал о том, что Россия не поддержит решение дать президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на общих прениях в Генассамблее ООН в формате видеообращения.

- В "Газпроме" отметили разорение многих иностранных подрядчиков из-за санкций. По словам зампреда правления компании Виталия Маркелова, у них нет таких партнеров как "Газпром".

- Шольц не заметил перемен в позиции Путина по Украине в последней беседе. Однако он считает важным продолжать диалог, так как "разговор друг с другом важен".

- В Лондоне выстроились многокилометровые очереди желающих проститься с Елизаветой II. Британское телевидение информирует, что "людей будут допускать в зал дворца круглосуточно до 06:30 утра 19 сентября - дня похорон".