Володин заявил, что антироссийские санкции оказались неэффективны

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Падение российской экономики после введения санкций, предсказываемое зарубежными экспертами, не оправдалось, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали", - написал Володин в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что в марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП России на 12,4%. А в настоящее время, после шестой волны ограничений, прогноз "сжался" до 4,7%.

"Вместе с этим в отношении США и государств Евросоюза ситуация обратная: аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд", - пишет Володин.

"Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу", - отметил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против РФ масштабные санкции.