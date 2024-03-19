Минцифры не ждет утечек при передаче данных из регионов в базу "Моя школа"

В базу включат данные об оценках, посещаемости, волонтерстве, сдаче норм ГТО и других достижениях

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В федеральную государственную информационную систему (ФГИС) "Моя школа" данные из региональных госсистем систем (ГИС) будут передаваться на "Госуслуги" по технологии "витрина данных" и не будут храниться на портале; дополнительных рисков утечек не возникает, сообщило Минцифры.

"Минцифры и Минпросвещения унифицируют структуру обрабатываемых данных в региональных системах ведения электронных журналов и дневников. Сведения об успеваемости и посещаемости учеников школ сегодня собираются и хранятся в региональных системах ведения электронных журналов и дневников. Структуру хранения этих данных планируется привести к единому стандарту", - говорится в сообщении.

В состав таких данных планируется включить сведения об успеваемости и посещаемости, участии в олимпиадах и в программах дополнительного образования (кружках и секциях), выданных аттестатах, о волонтерстве, выполнении норм ГТО и других достижениях, которые влияют на поступление в колледжи и вузы, сообщили в Минцифры.

Проект приказа Минцифры об установлении единых требований по взаимодействию ФГИС "Моя школа" с региональными ГИС в сфере общего образования, среднего профобразования и допобразования детей и взрослых опубликован на портале проектов правовых актов. Его общественное обсуждение продлится до 27 марта.

"При работе со сведениями будет применяться технология "витрины данных". Информация, которая хранится в региональных электронных журналах и дневниках, по онлайн-запросу может использоваться на портале Госуслуг. После завершения сессии эти данные не сохраняются на портале и в инфраструктуре Госуслуг. Данные останутся в региональных государственных информационных системах и будут по-прежнему надёжно защищены", - отметили в Минцифры.

В министерстве подчеркнули, что "на федеральном уровне не предполагаются консолидация и накопление данных, дополнительных рисков утечек не возникает".

Сервис работает на "Госуслугах" для всех регионов, кроме Москвы и Московской области. Там запись ведут только на региональных порталах, добавили в Минцифры.

Школы и колледжи с 1 января 2023 года обязаны использовать исключительно государственные информационные системы в рамках образовательных программ. "Это регламентировано поправками, которые были внесены в 2021 году в Федеральный закон "Об образовании", - напомнили тогда в Министерстве просвещения. Для учебных заведений подготовлена ФГИС "Моя школа", среди ключевых принципов которой: обеспечение конфиденциальности, целостности, доступности информации. Система служит дополнением традиционной системе образования и не должна заменить личное общение, подчеркнули в Минпросвещения.

Пользователем системы "Моя школа" доступны личные кабинеты, библиотека верифицированного образовательного контента, тестирующая подсистема, облачное хранение, редактирование документов и другие сервисы.