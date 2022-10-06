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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:54

Brent подорожала до $93,4 за баррель

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо меняются утром в четверг после существенного подъема днем ранее, вызванного решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу.

ЭкономикаЭкономика vs. политика - ОПЕК+ решила снизить квоты, несмотря на призывы США. ОбобщениеЧитать подробнее

К 8:10 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,01 (0,01%), до $93,38 за баррель. В четверг Brent подорожала на $1,57 (1,7%), до $93,37 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,04 (0,05%), до $87,8 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,24 (1,4%), до $87,76 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ 5 октября решили сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с.

"Сокращение квот является существенным и посылает четкий сигнал о том, что Саудовская Аравия и альянс в целом стремятся стабилизировать и поддерживать нефтяные рынки", - написала аналитик S&P Global Commodity Insights Шин Ким.

Аналитики отмечают, что фактическое снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отставала от максимальных разрешенных уровней добычи примерно на 3,6 млн б/с. Порядка 1,2 млн б/с из общего недопроизводства приходится на страны ОПЕК, и 2,4 млн - на страны-партнеры картеля.

Кроме того, участники рынка оценивают данные о запасах топлива в США. Как сообщило Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей, запасы дистиллятов - на 3,44 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Brent WTI ОПЕК США Минэнерго
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