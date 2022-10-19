Россиянам разъяснили, что увольнение добровольно мобилизованного сотрудника незаконно

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Работодатель не имеет права увольнять добровольно мобилизованного сотрудника, в том числе когда у предприятия имеется бронь, действие трудового договора должно быть приостановлено, сообщается в телеграм-канале портала "Объясняем.рф".

"Нет, не имеет", - говорится в опубликованном в среду сообщении в ответ на вопрос: "Имеет ли право работодатель уволить меня, если на предприятии бронь, а я пошел мобилизоваться добровольно?".

"В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения работником контракта в соответствии с п. 7 ст. 38 Закона "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта на добровольное участие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, действие трудового договора приостанавливается на период прохождения работником военной службы или оказания им добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ", - уточняется в сообщении.