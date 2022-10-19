Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Россиянам разъяснили, что увольнение добровольно мобилизованного сотрудника незаконно

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Работодатель не имеет права увольнять добровольно мобилизованного сотрудника, в том числе когда у предприятия имеется бронь, действие трудового договора должно быть приостановлено, сообщается в телеграм-канале портала "Объясняем.рф".

"Нет, не имеет", - говорится в опубликованном в среду сообщении в ответ на вопрос: "Имеет ли право работодатель уволить меня, если на предприятии бронь, а я пошел мобилизоваться добровольно?".

"В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения работником контракта в соответствии с п. 7 ст. 38 Закона "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта на добровольное участие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, действие трудового договора приостанавливается на период прохождения работником военной службы или оказания им добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ", - уточняется в сообщении.

ВС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Энергодара сообщили о ракетном обстреле администрации и гражданской инфраструктуры

Военная операция на Украине

Глава Херсонской области объявил о перемещении жителей на левый берег Днепра

Что произошло за день: вторник, 18 октября

В Минпромторге допустили применение механизма параллельного импорта к кинопрокату

В Минпромторге допустили применение механизма параллельного импорта к кинопрокату

Число жертв в результате падения самолета в Ейске возросло до 15

Число пострадавших в результате ЧП с самолетом в Ейске возросло до 26 человек

Парламент Крыма разрешил изымать имущество у иностранцев из недружественных стран

Поврежденный самолетом дом в Ейске будут восстанавливать

Поврежденный самолетом дом в Ейске будут восстанавливать

Минфин 19 октября предложит два выпуска ОФЗ, включая новый флоатер

Взрыв на Крымском мосту

Поврежденные пролеты Крымского моста разберут до конца года

Поврежденные пролеты Крымского моста разберут до конца года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });