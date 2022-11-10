Причальное устройство №2 нефтепровода КТК будет запущено в ближайшие два дня

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ВПУ-2 (выносное причальное устройство) Каспийского трубопроводного консорци ума (КТК) начнет работу в течение двух дней, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"В течение пары дней, если не будет штормового предупреждения и погода позволит сделать, ВПУ-2 начнет работу. ВПУ-2 - это более чем достаточно ", - сказал он.

22 августа КТК остановил работу ВПУ-1 и ВПУ-2 из-за повреждений танков плавучести. Единственный действующий агрегат - ВПУ-3, как сообщалось, способен обеспечить погрузку до 3,5 млн тонн нефти в месяц. Это чуть больше половины максимальной зафиксированной месячной отгрузки КТК - 6,4 млн тонн в марте 2020 года.

Нефтепровод КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев.

На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ при шторме в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).