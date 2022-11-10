Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Причальное устройство №2 нефтепровода КТК будет запущено в ближайшие два дня

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ВПУ-2 (выносное причальное устройство) Каспийского трубопроводного консорци ума (КТК) начнет работу в течение двух дней, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"В течение пары дней, если не будет штормового предупреждения и погода позволит сделать, ВПУ-2 начнет работу. ВПУ-2 - это более чем достаточно ", - сказал он.

22 августа КТК остановил работу ВПУ-1 и ВПУ-2 из-за повреждений танков плавучести. Единственный действующий агрегат - ВПУ-3, как сообщалось, способен обеспечить погрузку до 3,5 млн тонн нефти в месяц. Это чуть больше половины максимальной зафиксированной месячной отгрузки КТК - 6,4 млн тонн в марте 2020 года.

Нефтепровод КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев.

На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ при шторме в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).

КТК Казахстан Минэнерго Болат Акчулаков ВПУ-2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прибыль Сбербанка в октябре в 123 млрд руб. вывела его на положительный результат за 10 месяцев

Прибыль Сбербанка в октябре в 123 млрд руб. вывела его на положительный результат за 10 месяцев

Фондовые индексы США упали на 2-2,5% на корпоративных отчетностях

Фондовые индексы США упали на 2-2,5% на корпоративных отчетностях

Лондон разрешил оказание финансовых услуг при поставках ряда удобрений из РФ третьим странам

Лондон разрешил оказание финансовых услуг при поставках ряда удобрений из РФ третьим странам

ФАС предложила индексировать цену на газ с 1 декабря на 8,5%

АФК "Система" проводит анализ российских активов IKEA

АФК "Система" проводит анализ российских активов IKEA

Утвержден список предприятий ТЭК, сделки с долями которых требуют особого распоряжения

Meta объявила о сокращении 13% штата

Принят закон о сокращении ответственности санируемых банков, НПФ и страховщиков по долгам "дочек"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });