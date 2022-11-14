Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 0,5% на старте торгов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов понедельника сохранил оптимизм на фоне подъема индексов в США в пятницу и позитивных санкционных новостей; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,3-0,5% во главе с расписками Ozon и бумагами металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,5%, до 2228,9 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1161,28 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,5%.

Доллар подешевел на 7 копеек до 60,47 рубля.

Подорожали расписки Ozon (+3,5%), акции Polymetal (+3,1%), "НЛМК" (+2,3%), UC Rusal (+1,8%), "Северстали" (+1,5%), "Норникеля" (+1,3%), "ММК" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 20,39 рубля за 9 месяцев 2022 года на акцию, в рамках дивполитики.

Группа "Русагро" (+0,8% ГДР) в III квартале сократила чистую прибыль на 93%, до 1,2 млрд рублей, сообщила компания.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

Совет Евросоюза по иностранным делам обсудит в понедельник в Брюсселе развитие ситуации на Украине, однако санкции против России на этот раз принимать не будет, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник. "Над новыми санкциями против России идет работа. Они будут готовы до конца года", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их в конце прошлой недели на условии анонимности с повесткой совещания глав МИД Евросоюза.

Лондонская биржа металлов (LME) решила не вводить ограничения на новые поставки металлов из России, следует из сообщения биржи. Биржа пришла к заключению, что "не должна выносить или навязывать этические суждения на широком рынке".

Соединенные Штаты планируют ввести санкционные меры в отношении ряда физических лиц и компаний, которые, по данным Минфина США, якобы способствуют закупкам Россией технологий военного назначения, сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен. "Это часть наших более масштабных усилий по срыву военных планов России и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля", - заявила Йеллен журналистам в кулуарах саммита G20 на индонезийском острове Бали.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций продолжение роста возможно, но риски сохраняются.

Рост локальных индексов может еще какое-то время продолжаться, поскольку индексы закрыли неделю в районе локальных максимумов. Однако очевидные драйверы роста в виде дивидендов от крупных нефтяных компаний подоспеют только через месяц, поэтому на какое-то время российский рынок может прийти в фазу консолидации, а инвесторы захотят зафиксировать часть прибыли. Из важных событий на этой неделе - саммит "Деловой двадцатки" B20 на Бали (Индонезия), данные по промпроизводству еврозоны за сентябрь, месячный отчет ОПЕК по рынку нефти.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в понедельник останется в диапазоне 2150-2200 пунктов, потенциал возможно снижения можно оценить как ограниченный.

На рынке акций США после всплеска оптимизма в четверг наблюдался сегментированный спрос, в лидерах роста выступили бумаги сектора hi-tech, отскакивающие от минимумов года, и сектора Oil&Gas, поддержанного крепостью рынка нефти и высокими шансами республиканцев получить большинство в Палате представителей Конгресса (контроль над Сенатом им получить не удалось).

"Разделенный" Конгресс, затрудняющий реализацию популистских мер демократами в условиях торможения экономики для рынков, является скорее позитивом. Однако ставки и экономические новости выступают более важными триггерами. Причем фактор более сдержанных ожиданий по ФРС кардинально не улучшает виды на экономику США и корпоративные прибыли. А значит, восстановление рынков носит, скорее, коррекционный характер и может быть прервано ухудшением тональности статистики.

Российский рынок акций в понедельник ввиду некоторого охлаждения внешнего фона может остаться лишенным драйверов для активизации роста - можно ориентироваться на диапазон 2200-2250 пунктов по индексу МосБиржи. В целом взгляд на рынок сохраняется позитивным, вероятно оживление в ближайшее время спроса на акции сырьевых и финансовых компаний, полагает Локтюхов.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,1-1,9% во главе с Nasdaq, который за неделю показал максимальный прирост с марта (+8,1%).

Опубликованный в четверг отчет Министерства труда США показал сокращение темпов роста потребительских цен в стране до минимума с января текущего года. Ослабление инфляции вызвало оптимизм инвесторов, что Федеральной резервной системе (ФРС) не придется поднимать базовую ставку так высоко, как ожидалось, отмечает Market Watch.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре выросли на 7,7% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже среднего прогноза в 7,9-8%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в ноябре уменьшился до минимальных с июля 54,7 пункта с октябрьского уровня 59,9 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали менее существенное уменьшение показателя, до 59,5 пункта.

Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце увеличились до 5,1% с 5% в октябре, на долгосрочную перспективу (5 лет) - до 3% с 2,9%, показал отчет.

Поддержку американскому рынку акций в пятницу оказали сигналы смягчения ковидных ограничений в Китае, которые привели к подъему цен на нефть и металлы. Госсовет КНР объявил о сокращении карантина для людей, контактировавших с зараженными COVID-19, а также для прибывающих в страну из-за рубежа, до пяти дней с семи.

Демократическая партия США по итогам состоявшихся промежуточных выборов сохранит контроль над Сенатом американского Конгресса, прогнозирует CNN после того, как выяснилось, что демократы после подсчета голосов в Неваде занимают 50 сенатских мест при 49 у республиканцев.

В понедельник в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский индекс Kospi - на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,5%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

По оценкам аналитиков, несмотря на оптимизм некоторых инвесторов в отношении замедления инфляции в США, сохраняется ряд факторов, которые могут вновь стимулировать ее ускорение, включая геополитические риски, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз, хотя поддержкой выступают ожидания роста спроса в Китае в результате изменения политики властей страны по борьбе с COVID-19, а также новым мерам поддержки экономики.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевелина 0,3%, до $95,69 за баррель (+2,5% в пятницу), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4%, до $88,59 за баррель (+2,9% в пятницу).

На прошлой неделе Пекин объявил о сокращении массового тестирования людей на коронавирус, а также о роспуске "карантинных лагерей". В субботу власти страны заявили, что планируют дальнейшие постепенные изменения, благодаря которым ковидные ограничения станут более сфокусированными, но не мягкими.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 3,9%.

Увеличение потребления нефти Китаем может совпасть по времени с сокращением предложения на рынке в связи с готовящимся вступлением в силу европейского эмбарго на импорт российской нефти и сокращением добычи ОПЕК+, отмечает агентство Bloomberg.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в минувшие выходные, что вступление в силу европейского эмбарго на закупку нефти в России 5 декабря "с большой вероятностью" вынудит Москву продавать часть нефти по цене, не выше потолка, установленного США и их союзниками, если Россия хочет избежать существенного сокращения нефтяного экспорта.