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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

"НОВАТЭК" подтвердил, что представители TotalEnergies вышли из его совета директоров

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Представители французской TotalEnergies вышли из состава Совета директоров ПАО "НОВАТЭК", сообщил эмитент.

Компания получила уведомления от представителей TotalEnergies Арно Ле Фолля и Доминика Мариона о том, что они выходят из совета.

TotalEnergies 9 декабря объявила, что выводит своих представителей из совета директоров "НОВАТЭКа", где она владеет долей в 19,4%, при этом признает обесценение этой доли в IV квартале 2022 года в размере $3,7 млрд. TotalEnergies не может продать свою долю, учитывая действующие соглашения акционеров, поскольку TotalEnergies запрещено продавать какие-либо активы одному из основных акционеров "НОВАТЭКа", находящегося под санкциями.

Из-за действующих санкций два директора, представляющие TotalEnergies в совете директоров "НОВАТЭКа", вынуждены воздерживаться от голосования на заседаниях совета директоров этой компании, в частности по финансовым вопросам. "Поэтому они больше не могут в полной мере выполнять свои обязанности в совете директоров, что может стать проблемой для управления этой компанией. В этих условиях совет директоров TotalEnergies принял решение о немедленном выводе представителей компании из состава совета директоров "НОВАТЭКа", - объяснила свое решение французская компания.

TotalEnergies НОВАТЭК Арно Ле Фолль Доминик Марион
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