Мишустин разрешил внести акции РНКБ в уставный капитал ВТБ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесет акции Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в качестве вклада в уставный капитал ВТБ, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Акции вносятся при условии сохранения крымским банком статуса юридического лица.

В октябре 2022 года вступил в силу закон, разрешающий правительству внести в уставный капитал ВТБ 100% акций РНКБ, который, как ожидается, в 2023 году войдет в периметр группы ВТБ. Цена размещения дополнительных акций ВТБ, которые государство оплатит акциями РНКБ, будет установлена исходя из средневзвешенной биржевой цены за 6 месяцев до даты принятия набсоветом решения о цене размещения акций банка.

Набсовет ВТБ 29 декабря назначил внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос размещения дополнительных обыкновенных акций. Собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования, бюллетени принимаются до 30 января. Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, является 8 января 2023 года.

Для чего планируется допэмиссия и каковы ее параметры, банк не сообщал. "Интерфакс" направил запрос в ВТБ.

РНКБ войдет в группу ВТБ в 2023 году, сейчас идет оценка акций, говорил журналистам в декабре глава крупнейшего крымского банка Михаил Якунин. "Естественно, для передачи акций нужна оценка. Понятно, что будут завершаться оценочные процессы", - говорил Якунин.

Планируется, что в периметр группы ВТБ также войдут все дочерние компании РНКБ.

РНКБ, крупнейший банк Крыма, по итогам 2021 года занимал 27-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". Собственные средства банка на конец 2021 года составляли 59,6 млрд рублей, активы - 334,8 млрд рублей.