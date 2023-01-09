Джек Ма потерял контроль над Ant Group

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Акционеры Ant Group согласились на изменение структуры компании, в результате чего миллиардер Джек Ма потерял контроль над ней, сообщил китайский финтех-гигант.

Ant предоставит право голоса десяти лицам, включая основателя, руководство и персонал, что фактически лишит Ма контроля над компанией. Эти изменения не затронут "экономические интересы" акционеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Согласно расчетам CNN, после корректировки Ма будет иметь 6,2% голосующих прав.

Котировки акций Alibaba в ходе торгов в понедельник подскочили на 9%.

В октябре 2020 года Ма, основатель интернет-гиганта Alibaba, выступил на шанхайском форуме с критикой китайских властей в сфере финансового регулирования. Спустя несколько дней после этого китайские власти отменили готовившееся IPO Ant Group, объем которого должен был составить $37 млрд. В дальнейшем Alibaba была оштрафована на рекордные $2,8 млрд в связи с антимонопольными нарушениями.

После шанхайского форума и отмены IPO Ant Group Ма перестал появляться на публике.

Financial Times со ссылкой на источники в ноябре сообщала, что Ма около полугода живет в Токио вместе с семьей. Он был замечен на курортах с горячими источниками рядом с Токио, а также в горнолыжных комплексах. Кроме того, Ма регулярно посещает США и Израиль.