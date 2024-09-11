Основатель Alibaba Джек Ма призвал компанию верить в рынок и инновации

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Основатель Alibaba Group Holding Джек Ма призвал компанию верить в рыночные силы и инновации, отметив, что конкуренция в отрасли сделает ее сильнее. Он написал об этом в обращении к сотрудникам Alibaba, приуроченном к ее 25-летию, пишет The Wall Street Journal.

"Многие из направлений бизнеса Alibaba сталкиваются с трудностями, и есть возможность, что конкуренты обойдут их, - написал Ма. - Этого следовало ожидать, поскольку ни одна компания не может вечно оставаться на вершине какой-либо отрасли".

Рост бизнеса Alibaba, являющейся важным игроком сферы электронной коммерции КНР, замедляется на фоне ослабления активности в КНР, а также ухудшения настроя потребителей. Усиление конкуренции, в том числе со стороны таких платформ как Pinduoduo (принадлежит PDD Holdings Inc.) и Douyin (принадлежит ByteDance) также ограничивает импульс к росту бизнеса Alibaba.

"Лишь при наличии конкуренции мы сможем стать сильнее и позволим отрасли оставаться здоровой", - уверен Ма.

Он подтвердил, что компания, как и раньше, рассчитывает прожить как минимум 102 года и призвал сотрудников не сдаваться перед лицом проблем и конкуренции.

С начала 2024 года ADR Alibaba подорожали на 8,8%.