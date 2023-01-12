Китай ослабляет ограничения для застройщиков на фоне кризиса в секторе недвижимости

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Китай отказывается от политики "трех красных линий", предусматривающей ограничение использования заемных средств в секторе недвижимости на фоне волны дефолтов и падения рынка недвижимости.

Пекин ослабляет ограничительные меры в отношении кредитов для застройщиков, чтобы снизить давление на сектор в условиях слабости экономики, пострадавшей от негативных последствий локдаунов, пишет Financial Times.

В конце минувшего года китайские государственные банки уже объявили о потенциальных новых кредитах для застройщиков в размере нескольких миллиардов долларов.

"Три красные линии" на текущий момент не имеют смысла, и больше никто о них не говорит", - сказал FT директор по исследованиям Merchants Union Consumer Finance Дун Симяо.

"Политика Китая всегда сфокусирована на том, чтобы поймать момент, - добавил эксперт. - К "трем красным линиям" могут вновь вернуться, когда это будет необходимо, чтобы ограничить рост цен на недвижимость".

Отказ от ограничений может оказаться слишком поздним шагом для таких застройщиков, как China Evergrande, дефолт которой спровоцировал кризис ликвидности во всем секторе. Кредиторы на этой неделе проведут встречу с представителями компании, которая не может получить кредитные линии от государственных банков.

Evergrande пропустила несколько крайних сроков по реструктуризации обязательств на сумму $300 млрд, в результате чего она стала рекордсменом по уровню задолженности среди застройщиков в мире в тот момент, когда официально объявила о дефолте в декабре 2021 года.