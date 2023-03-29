Автопроизводитель BYD увеличил годовую чистую прибыль в 5,4 раза

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), увеличил чистую прибыль в 2022 году в 5,4 раз благодаря повышению доходов и продаж.

Годовая чистая прибыль компании составила 16,62 млрд юаней ($2,4 млрд) против 3,05 млрд юаней в 2021 году.

Выручка удвоилась - до 424,06 млрд юаней против 216,14 млрд юаней годом ранее. Продажи NEV также подскочили почти вдвое (на 93%) - до 6,887 млн машин.

Валовая рентабельность в прошлом году поднялась до 20,4% по сравнению с 3,7% годом ранее.

Чистая прибыль автопроизводителя в четвертом квартале увеличилась до 7,3 млрд юаней с 602 млн юаней за аналогичный период 2021 года.

BYD ожидает сохранения высоких темпов роста продаж автомобилей в 2023 году.

За последний год капитализация BYD на 2,6%, в то время как фондовый индекс Hang Seng потерял 9,2%.