В Абхазии отменили веерные отключения электроэнергии

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Абхазии отменили введенные в конце ноября 2022 года ограничения на подачу электроэнергии на всей территории республики, сообщили в администрации Сухумского управления электросетями (СУЭС)

"В связи с уменьшением нагрузок в электросетях, ограничения на подачу электроэнергии на всей территории Абхазии сняты. Однако при увеличении нагрузок вероятность введения ограничений не исключена", - добавили в СУЭС.

График отключений электричества был введен по всей стране в конце ноября из-за возросшего энергопотребления в зимний период и уменьшением уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС. С ноября по 25 марта по просьбе правительства республики Россия обеспечивала электричеством Сухум и всю западную часть Абхазии, восточная часть получала электроэнергию от ИнгурГЭС.

ИнгурГЭС является крупнейшей электростанцией на Кавказе. Она расположена на границе между Абхазией и Грузией. На абхазской стороне находится сама ГЭС с пятью мощными агрегатами и пультом управления. На грузинской стороне находится Джварское водохранилище с плотиной. Деривационный тоннель связывает ГЭС с Джварским водохранилищем. Станция управляется совместно абхазскими и грузинскими энергетиками.