Х5 снизила квартальную скорректированную EBITDA на 9,7%, до 36,6 млрд рублей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA X5 Retail Group в IV квартале 2022 года снизилась на 9,7% - до 36,6 млрд рублей, сообщила компания.

Рентабельность по показателю составила 5,2% против 6,7% в IV квартале 2021 года.

Чистая прибыль уменьшилась на 38,8%, составив 5,85 млрд рублей.

Показатели выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали скорректированную EBITDA X5 в отчетном периоде на уровне 36,07 млрд рублей, чистую прибыль - в размере 5,76 млрд рублей.

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