Банк SVB ожидал оттока депозитов на $100 млрд в день закрытия

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американским регуляторам пришлось принять решение о закрытии Silicon Valley Bank (SVB), поскольку руководство банка предупредило о возможном изъятии вкладов на сумму $100 млрд за один день, сказал в Конгрессе зампредседателя Федеральной резервной системы США по банковскому надзору Майкл Барр.

По его словам, утром 10 марта, сохранялась вероятность, что банку при поддержке Федрезерва удастся удовлетворить требования вкладчиков.

"Однако тем утром банк уведомил нас, что ожидает гораздо более масштабного оттока депозитов... Вкладчики готовы были забрать в тот день $100 млрд, и у банка не было достаточных средств для удовлетворения таких запросов", - заявил Барр.

Днем ранее клиенты SVB вывели со своих счетов в банке $42 млрд - это рекордная сумма дневного изъятия депозитов в истории, отмечает MarketWatch.

Барр и представители других регуляторов были вызваны в Конгресс США на двухдневные слушания, посвященные банковскому кризису и проблемам регулирования отрасли. Накануне состоялось слушание в банковском комитете Сената, в среду они выступят перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.

Помимо Барра, в слушаниях принимают участие председатель Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) Мартин Грюнберг и заместитель главы Минфина Нелли Лян.

В ходе слушаний конгрессмены обвиняли регуляторов в том, что они не смогли предотвратить крупнейший с 2008 года крах банка. В свою очередь Федрезерв перекладывал вину на руководство SVB, пишет The Wall Street Journal.

"По сути банк потерпел крах, потому что его руководство должным образом не отреагировало на явные риски, связанные с процентными ставками и ликвидностью", - заявил Барр.

По словам Барра, представители Федрезерва контактировали с финансовым директором SVB Дэниэлом Беком еще в октябре 2021 года, пытаясь "донести серьезность опасений по поводу качества управления рисками". В конце 2021 года регуляторы выписали банку шесть предупреждений, в мае 2022 года - еще два, отметил он.

"Кажется, наши регуляторы просто заснули за рулем", - прокомментировал ситуацию сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт.

"Мне представляется, что регуляторы знали о проблеме, но никто не принял жестких мер", - добавил его коллега из Монтаны Джон Тестер.

Мартин Грюнберг в ходе слушаний сообщил, что в первые выходные после закрытия SVB и передачи его активов FDIC регулятор получил два предложения о покупке банка. Однако корпорация их отвергла, поскольку первое не было одобрено советом директоров потенциального покупателя, а второе было сочтено более затратным, чем ликвидация банка.

В итоге активы и депозиты SVB 27 марта были проданы First-Citizens Bank & Trust Company со значительным дисконтом.

"Несмотря на всю подготовку и все инструменты в вашем распоряжении, FDIC не выполнила свою работу. Очевидно, что (на активы SVB - ИФ) было достаточно спроса для организации продажи", - отметил сенатор от штата Теннеси Билл Хагерти.

Федрезерв совместно с FDIC готовят доклады о крахе SVB и двух других банков, сказали представители регуляторов. Ожидается, что доклады будут обнародованы до 1 мая.