Brent подорожала до $84,9 за баррель после снижения накануне

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут утром во вторник после заметного снижения по итогам предыдущей сессии.

К 8:13 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,18%), до $84,91 за баррель. В понедельник Bren подешевела на $1,55 (1,8%), до $84,76 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,13 (0,16%), до $80,96 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,69 (2,1%), до $80,83 за баррель.

Как стало известно в понедельник, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до плюс 10,8 пункта по сравнению с минус 24,6 пункта в прошлом месяце. Индикатор поднялся в положительную зону впервые за пять месяцев и обновил максимум с июля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста лишь до минус 18 пунктов.

Индикатор указал на устойчивость американской экономики, что усиливает вероятность новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системы, отмечает MarketWatch.

С другой стороны, некоторые трейдеры полагают, что рост ВВП США продолжит замедляться, и это "ограничивает потенциал к росту цен на нефть и усиливает давление" на рынок, сказал инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам.

По его словам, вероятность снижения цен на нефть - выше, чем вероятность их роста, котировки могут опуститься ниже $80 за баррель.