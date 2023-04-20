"О2О Холдинг" в 2022 году увеличил убыток по РБСУ в 3,6 раза - до 63,9 млрд рублей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ООО "О2О Холдинг" в 2022 году увеличило чистый убыток по РСБУ в 3,6 раза - до 63,9 млрд рублей по сравнению с 17,6 млрд рублей в 2021 году, говорится в отчетности компании.

Доходы, отражаемые в графе "прочие", в 2022 году выросли в 6,6 раза - до 38,3 млрд рублей (в 2021 году - 5,8 млрд рублей), прочие расходы увеличились в 4,4 раза - до почти 103 млрд рублей с 23,3 млрд рублей.

Большая часть прочих расходов пришлась на резерв под обесценение финансовых вложений в капитал дочерних и зависимых обществ, который в 2022 году вырос с 17,4 млрд рублей до 59,1 млрд рублей из-за пересмотра бизнес-планов "дочек", отмечается в отчетности.

Вложения в уставные капиталы дочерних компаний в сфере фудтеха и мобильности в 2022 году достигли 169,7 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с 97,5 млрд рублей в 2021 году.

В феврале 2023 года участники "О2О Холдинга" решили увеличить капитал одной из "дочек" на 33,7 млрд рублей. Название этой компании в отчете не раскрывается.

"О2О Холдинг" был создан Сбербанком и Mail.ru (сейчас - VK) как совместное предприятие в сфере транспорта и фудтеха в конце 2019 года. В августе 2022 года стороны подписали обязывающее соглашение, по которому VK должна была выйти из "О2О Холдинга" (на тот момент в него входили Delivery Club, Foodplex, "Кухня на районе", "Ситидрайв" и "Самокат"). По условиям сделки VK получила Delivery Club, который потом обменяла с "Яндексом" на "Дзен" и "Новости".