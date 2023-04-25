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Ozon заплатил 38,6 млрд рублей за выкуп 94% выпуска облигаций в рамках реструктуризации

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ozon потратил на выкуп 94% объема выпуска конвертируемых облигаций около 38,6 млрд рублей, говорится в годовом отчете компании. Речь идет о реструктуризации выпуска бондов на $750 млн со сроком погашения в 2026 году.

Выкуп был профинансирован в основном за счет российских юрлиц, входящих в группу Ozon, для чего было получено соответствующее разрешение от Минфина.

Компания выкупила облигации у держателей, предоставивших свои данные до 5 апреля 2023 года.

В октябре 2022 года Ozon получил согласие держателей более 75% выпуска конвертируемых облигаций на проведение реструктуризации бондов. Выплаты предусматривают до 85% от номинала облигаций в рублях и до 68% от номинала в долларах, плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа. Бондхолдеры, с которыми подписан lock-up agreement, получили право на выплату 1,0625% от номинала облигаций.

До 5 апреля держатели могли выбрать в какой валюте, долларах или рублях, Ozon досрочно погасит их облигации (держатели из США могут получить выплаты только в долларах).

Держатели, не предоставившие свои данные до 5 апреля, смогут получить причитающийся им платеж в течение года после даты погашения облигаций, но только в долларах и с долларовым дисконтом.

Ozon Минфин
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