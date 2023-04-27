Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Glencore снова призвала Teck к переговорам о сделке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Канадская Teck Resources Ltd. отменила голосование акционеров по предложению о реорганизации операций путем выделения бизнеса по добыче коксующегося угля в самостоятельную компанию. Glencore после двух отказов готова к новым переговорам о покупке Teck.

Руководство Teck намерено пересмотреть план разделения бизнеса с учетом отзывов, полученных от акционеров.

"Мы планируем проработать более простое и прямое разделение операций, которое позволит лучше всего раскрыть потенциал компании для наших акционеров", - говорится в пресс-релизе Teck.

Февральское предложение руководства Teck предусматривало разделение бизнеса на две независимые компании: Teck Metals Corp., сфокусированную на производстве недрагоценных металлов, и Elk Valley Resources Ltd., специализирующуюся на добыче коксующегося угля. Голосование акционеров по этому предложению должно было пройти 26 апреля, но было отменено за несколько часов до начала.

Руководство Teck по-прежнему считает разделение операций лучшим способом максимизировать стоимость бизнеса, говорится в пресс-релизе.

Glencore Plc, сделавшая уже два предложения о покупке Teck, но получившая отказ, подтвердила свою готовность начать переговоры с советом директоров и руководством канадской компании.

"Мы уверены, что при таком взаимодействии мы могли бы улучшить структуру, условия и цену предложения таким образом, чтобы это отвечало интересам всех акционеров Teck", - говорится в пресс-релизе Glencore.

Ранее в апреле Glencore обратилась с открытым письмом к акционерам канадской компании, заявив о готовности рассмотреть возможность улучшения предложения о покупке, оценивающего Teck примерно в $23 млрд.

Glencore предлагает Teck объединить бизнесы с последующим выделением угольных операций двух компаний в самостоятельную организацию. В соответствии с ее планом, акционеры Teck получат 24% в основной компании плюс $8,2 млрд денежными средствами за угольный бизнес.

Glencore Teck Канада Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $77,94 за баррель

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Правительство одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений

Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех

Лимит на покупку валюты при выходе иностранцев из активов в России будет единым для всех

В Минфине сказали, что управлять активами иностранцев будут пострадавшие за рубежом компании

В Минфине сказали, что управлять активами иностранцев будут пострадавшие за рубежом компании

Генсек ОПЕК назвал целями картеля интересы рынка и инвестиции, а не повышение цен

Генсек ОПЕК назвал целями картеля интересы рынка и инвестиции, а не повышение цен

Минфин ждет скорого решения правительства по корректировке топливного демпфера

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за IV квартал в размере 27,71 руб.

Рекордный убыток ВТБ за 2022 г. исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет

Рекордный убыток ВТБ за 2022 г. исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });