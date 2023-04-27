Минфин утвердил новый выпуск флоатеров на сумму до 750 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минфин после длительной паузы может вернуться к размещению ОФЗ с плавающей ставкой, активное предложение которых в четвертом квартале 2022 года позволило ведомству наверстать отставание от графика исполнения плана заимствований прошлого года и даже немного его перевыполнить.

В четверг Минфин сообщил, что утвердил новый выпуск ОФЗ-ПК №29024RMFS с погашением в апреле 2035 года в объеме до 750 млрд рублей по номинальной стоимости. Купонный доход для выпуска рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

"Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПК выпуска №29024RMFS будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - сказано в сообщении. В прошлом году Минфин, как правило, размещал новые флоатеры в первый же аукционный день после утверждения выпуска.

В 2023 году Минфин пока не размещал ОФЗ с плавающим купоном, ограничиваясь классическими бумагами с фиксированной доходностью и инфляционными линкерами.

Следующий аукционный день - 3 мая.

Размещение облигаций с плавающей ставкой должно помочь Минфину выполнить квартальный план размещения ОФЗ. В апреле ведомство в общей сложности разместило ОФЗ всего на 227 млрд рублей, что составляет лишь 26,7% от квартального плана в размере 850 млрд рублей.

Флоатеры остаются "в обойме" Минфина, но ведомство, как и прежде, относится к этому инструменту настороженно из-за рисков увеличения процентных расходов бюджета, говорил в конце марта замглавы департамента госдолга ведомства Денис Мамонов. "Этот инструмент вполне на повестке, если мы увидим существенный спрос, возможно, предложим", - сказал тогда представитель Минфина, подчеркнув, что "заигрываться с этим не стоит". Он не называл сроков возможного размещения новых флоатеров, отметив лишь, что они будут предлагаться, когда Минфин сочтет, что "спрос созрел".

Программу заимствований на внутреннем рынке в 2023 году Минфин увеличивать не планирует, сообщал тогда же Мамонов. Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд рублей, расходы - 29 трлн 55,6 млрд рублей, дефицит - 2 трлн 925,3 млрд рублей. В первом квартале, по предварительным данным Минфина, он был исполнен с дефицитом 2,4 трлн рублей, при этом в марте был зафиксирован небольшой профицит - порядка 180 млрд рублей. В апреле, согласно оперативным данным сайта "Электронный бюджет", дефицит в "онлайн-режиме" (он может давать не полностью объективную картину исполнения из-за особенностей графика осуществления расходов и поступления доходов) продолжает расти. Так, на 12 апреля он составлял 3,36 трлн рублей, на 25 апреля - уже 4,37 трлн руб.